Consternación en México; adulto mayor asesinó a mujer que lo atendió en una carnicería; esto se sabe

La Policía se acercó al hogar del supuesto asesino y allí entablaron una conversación. “Como si yo hubiera matado, cuántos a ver, a quién he matado, para que estén aquí”, dice Hilario a las autoridades que rodearon su casa.

Mujer mostró el abuso y restricciones que sufrió en su matrimonio: “Me estoy perdonando”

“No estoy orgullosa de muchas cosas que hice en mi matrimonio, pero me estoy perdonando”, es parte de la descripción de la joven antes de compartir el clip que hoy acumula más de cinco millones de visualizaciones. En este aparece un chat en el que su ahora expareja la increpaba por la manera de vestirse y le instaba al envío de fotos para dar su aval o desaprobación.

En WhatsApp el sujeto le preguntó cuáles eran las prendas que ella estaba portando, pero la respuesta de jeans y una blusa no le fue suficiente, así que le instigó para que le enviara fotografías en las que pudiera verse completa. “ ¿Qué tanto tardas?, Qué raro. Te estoy hablando ”, escribió el individuo.

La conversación no terminó ahí, pues su entonces esposo insistía en que le enviara imágenes en las que no se viera la ropa por partes. “Completo, órale, a ver qué pantalón. ¿Qué no te había dicho que esas chingad*** no?”, agregó a lo que la mexicana negó que previamente le hubiera manifestado su molestia porque las prendas tuvieran algún roto.