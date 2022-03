Consternación: hallan muerta a una modelo rusa detractora del gobierno de Putin

Las autoridades aseguran que la muerte de la joven no tiene nada que ver con su pensamiento político.

El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania es una de las situaciones coyunturales más importantes de las últimas tres semanas, desde que el pasado 24 de febrero el presidente Vladimir Putin decidió dar la orden para que las tropas rusas invadieran a su vecino, liderado por su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski.

Sin embargo, en el marco de las noticias que tienen a Rusia como centro de atención del mundo, este miércoles 16 de marzo se desarrolló una nueva información ajena al conflicto, pero con este país y una de sus famosas modelos como protagonistas.

Se trata de Gretta Vedler, cuyo cuerpo fue hallado en una maleta con todas las pertenencias que tenía hace más de un año, cuando se reportó su desaparición.

Aunque hasta hace unas horas era una incógnita para las autoridades la identidad de la persona que acabó con la vida de la modelo, para muchos detractores del gobierno de Putin este tendría alguna responsabilidad, teniendo en cuenta que poco antes de desaparecer, la mujer había lanzado algunas críticas y despropósitos en contra del Kremlin.

“Solo puedo suponer, en mi opinión, que se ve en él una clara psicopatía o sociópata”, dijo la joven, de acuerdo con declaraciones recogidas por el Daily Mail.

Fue el exnovio

No obstante, las autoridades han dicho que las investigaciones que se iniciaron al encontrar el cuerpo no arrojaron alguna relación del asesinato con su pensamiento anti-Putin y que la tesis más aceptada por los investigadores era que el exnovio de Vedler tenía alguna relación con este feminicidio, y así fue.

La Fiscalía rusa comunicó a la opinión pública que Dmitry Korovin, de 23 años, fue el autor intelectual y material del asesinato de la joven, luego de que el hombre confesara que la estranguló hasta la muerte. De acuerdo con el confeso asesino, una discusión en un hotel de Moscú fue el detonante para su airada reacción.

Según las autoridades, Korovin declaró que al asesinarla decidió que la mejor opción era esconder el cuerpo de Vedler en una maleta, para luego dormir con el cadáver en el mismo cuarto por al menos tres noches.

Al salir del hotel, transportó la maleta hasta la región de Lipetsek, en donde optó por dejar guardado el cadáver en el baúl de un carro hasta el momento en que fue hallado por la Policía.

Sin embargo, para evitar que las personas sospecharan acerca de la muerte de la modelo, su exnovio tuvo la idea de publicar algunas fotografías en las cuentas de redes sociales de la joven. Así, pasó desapercibido por algunos meses.

Sin embargo, aunque las personas “comunes” no notaran la ausencia de Vedler, las personas cercanas a ellas sí empezaron a preocuparse por su paradero luego de días de no verla. Uno de ellos fue el modelo Evgeiny Foster, amigo íntimo de la fallecida mujer, quien al no tener información de ella decidió llamar a las autoridades y reportar ante estas su desaparición.

Al no encontrarla ni en su apartamento ni en los lugares a los que recurrentemente asistía, las autoridades iniciaron una investigación que culminó con el hallazgo del cuerpo de la modelo después de más de un año de búsqueda.

Para evitar toda clase de suspicacia, el comité de investigación ruso decidió poner en conocimiento de la opinión pública la confesión que hizo el joven a las autoridades después de su captura, así como unas imágenes que muestran claramente el momento en el que Korovin la asesinó.

Se desconocen las medidas que tomarán las autoridades en contra del joven, más allá de su privación de la libertad mientras continúan las investigaciones relacionadas con el caso.