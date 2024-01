Cónsul de Colombia activó los protocolos de búsqueda por desaparición de colombianas en México: “No solo son víctimas de secuestro”

Cónsul de Colombia en México se pronuncia sobre el caso

He dado aviso a nuestro consulado en Cancún para que se activen los protocolos de búsqueda con las autoridades, al igual que hemos dado aviso a las autoridades de los estados aledaños pertenecientes a mi circunscripción en caso de que las trasladen. Inicialmente dar con su… https://t.co/qwJtBjDUTC

¿Quiénes son las colombianas desaparecidas en México?

El reporte presentado por la prensa mexicana indica que por ahora se sabe que Nicol García, Mariana Garcés, Talía Vázquez, Valentina Pachón y Wendy Murcia serían cinco de las mujeres cuyo paradero se desconoce, pero de las cuatro colombianas restantes no se tiene mucha información.

La Fiscalía de Tabasco no conocía el caso pues no habían presentado denuncias hasta el momento | Foto: Twitter/@CiroGomezL

Conversación de colombiana desaparecida en México

A su turno, Jonathan Pardiñas expuso un audio que sería del presunto responsable de la desaparición del grupo de colombianas: “Devolvieron a unas colombianas en el aeropuerto”: “Yo ahorita me quedé bajito porque bajé dos niñas de Colombia, pero me las regresaron, perdí como 60 mil, me las regresó Migración”, relata el sujeto en el audio.