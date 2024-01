“Mami, te amo mucho, rece mucho por mí y por esas muchachas, somos varias”: misteriosa desaparición de 9 colombianas en México tiene en alerta a las autoridades

Nicol García, Mariana Garcés, Talía Vázquez, Valentina Pachón y Wendy Murcia, serían cinco de las mujeres desaparecidas, mientras que de las cuatro restantes no se tiene mucha información, solo que una de ellas pudo comunicarse con su familia a través de una llamada telefónica.

Las mujeres nunca regresaron, llegaron a Villahermosa y fueron sentenciadas a pagar una deuda que no les pertenece , según narra el video publicado por el periodista Gómez Leyva, quien confirmó que las autoridades se enteraron gracias al documental presentado en el medio de comunicación.

Jonathan Pardiñas también publicó un audio que sería de uno de los responsables de la desaparición de las mujeres en el que explica que le “devolvieron a unas colombianas en el aeropuerto”: “Yo ahorita me quedé bajito porque bajé dos niñas de Colombia, pero me las regresaron, perdí como 60 mil, me las regresó Migración”, dice el hombre en el audio.