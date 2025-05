Corte Suprema de EE.UU. toma decisión crucial sobre expulsión de migrantes ilegales bajo ley requerida por Trump: el presidente reacciona

Pero esperaba que la Corte Suprema, integrada por nueve jueces, de los cuales tres progresistas, no le diera la espalda.

Este viernes, en un fallo de 7 contra 2, los magistrados bloquearon sus planes porque estiman que no se les da suficiente tiempo para impugnar su expulsión.

“La Corte Suprema de Estados Unidos no me permite hacer aquello para lo que que me han elegido”, declaró Trump en su plataforma Truth Social, visiblemente enfadado, sobre su promesa de expulsar a un número récord de migrantes en situación irregular.