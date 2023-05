“Criaron un monstruo”: la carta que una mujer dejó en la tumba de los padres de Vladimir Putin por la que fue condenada

Irina Tsibaneva, una mujer de 60 años, fue condenada a dos años de prisión luego de que en octubre de 2022 dejó una carta en la tumba de los padres del presidente de Rusia, Vladimir Putin, con un mensaje por el que la justicia decidió procesarla penalmente.

De acuerdo con medios rusos, en la misiva la mujer deseaba la muerte del mandatario, por lo que se consideró que se trataba de un acto de odio político.

“Padres de un maníaco, llévenselo con ustedes. Muerte a Putin, ustedes criaron un monstruo y un asesino”, escribió Tsibaneva en la carta que dejó en el cementerio Serafímovski de San Petersburgo.

El documento en la tumba a progenitores del presidente, Vladimir y María, fue dejado el 6 de octubre, un día antes de que el mandatario ruso cumpliera 70 años de edad.

Luego del juicio, fue sentenciada por el tribunal de Primorie de San Petersburgo, que la encontró responsable de profanar un lugar de entierro “por motivos de odio político”.

“Todo el mundo ruega por su muerte”, añadió en la nota en la que la ciudadana rusa acusó al mandatario de causar dolor y desgracias, especialmente, en momentos en el que continúa la invasión a Ucrania, que se inició hace más de un año y cuatro meses.

Tras el juicio, fue sentenciada por el tribunal de Primorie de San Petersburgo, que la encontró responsable de profanar un lugar de entierro “por motivos de odio político”. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Se indicó que Tsibaneva fue detenida cuatro días después de dejar la carta, la cual fue encontrada por el guardia de seguridad del cementerio, quien reportó el hallazgo a la Policía.

“Detenida en San Petersburgo, Irina Tsibaneva, de 60 años, por dejar una nota en la tumba de los padres de Putin en la que pide que se lo lleven”, escribió en su momento el docente Antonio Airapétov, quien compartió una foto de la mujer.

Detenida en #SanPetersburgo Irina Tsibaneva, de 60 años, por dejar una nota en la tumba de los padres de #Putin en la que pide que se lo lleven. pic.twitter.com/9n5yM6WAGO — Antonio Airapétov (@PereTrad) October 12, 2022

La mujer reconoció haber escrito la nota contra Putin de su puño y letra, al parecer, influenciada por una noticia que vio por la televisión, relacionada, aparentemente, por la acción de las tropas rusas en Ucrania.

De acuerdo con el portal de noticias Ukrainska Pravda23, la jubilada dijo que sus acciones no fueron motivadas por el “odio político”.

“Me consumía el miedo después de ver las noticias, me sentía fatal. Me consumía tanto que no podía soportarlo, y eso debe ser de lo que soy culpable”, señaló la mujer.

Vladimir Putin, presidente de Rusia, ha enviado varios mensajes amenazantes por medio de sus funcionarios de gobierno. - Foto: getty Images / Anadolu Agency

Aunque en un principio la condena establece que podrá permanecer bajo arresto domiciliario, esta pena podría ser mayor si así lo determina la justicia, incluso aumentando la pena inicial.

De acuerdo con el código penal ruso, pudo haber sido condenada a cinco años de prisión, por lo que una revisión de la decisión podría llevar a que sea llevada a un sitio de reclusión.

Invasión a Ucrania

El presidente de Rusia ordenó la invasión que se inició el 24 de febrero de 2022, justificándola como una acción encaminada a una reunificación, porque, según dijo, eran “un solo pueblo” y que el Estado de Ucrania era una construcción artificial.

De acuerdo con los servicios de inteligencia de Estados Unidos, el número de muertos durante esa acción militar supera los 20.000 de las tropas rusas desde diciembre pasado y otros 80.000 han resultado heridos en combate.

La mujer reconoció haber escrito la nota contra Putin de su puño y letra, al parecer, influenciada por una noticia que vio por la televisión, relacionada, aparentemente, por la acción de las tropas rusas en Ucrania. - Foto: Reuters / Sofiia Gatilova

Ejército ruso dice que repelió ofensiva ucraniana a lo largo de 95 km en el este

En medio de este conflicto, el ejército de Rusia afirmó este viernes que repelió 26 ataques ucranianos a lo largo de 95 kilómetros en el sector de Soledar, cerca de Bajmut, en momentos en que se avecina una gran contraofensiva.

“El enemigo dirigió ayer [jueves] una ofensiva en toda la línea de contacto a lo largo de más de 95 kilómetros. Las unidades del ejército ucraniano llevaron a cabo 26 ataques en los que participaron más de 1.000 militares y hasta 40 tanques”, dijo el Ministerio de Defensa ruso.

Según el ministerio, todos estos ataques fueron repelidos y se impidió cualquier avance. Sin embargo, la AFP no pudo verificar esta información de fuentes independientes.

La localidad de Soledar, conquistada en enero por las fuerzas rusas, está situada a unos diez kilómetros al norte de Bajmut, epicentro de los combates entre las fuerzas rusas y ucranianas.

Las fuerzas ucranianas han hecho avances significativos alrededor de la asediada ciudad de Bajmut (este), aseguró este viernes la viceministra de Defensa, Ganna Maliar.

*Con información de AFP.