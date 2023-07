“Dame todo o te quemo”: niño salió a comprar el pan y le dispararon para quitarle el celular; ¿dónde ocurrió?

La conmoción e indignación son los sentimientos presentes en la provincia de Buenos Aires, Argentina, donde un niño de 13 años se debate entre la vida y la muerte al ser víctima de un disparo cuando había salido a comprar el pan. Los hechos se registraron el jueves 6 de julio, poco antes del medio día, concretamente en la ciudad de Tortuguitas.

Según informó Todo Noticias, la agresión tuvo lugar no muy lejos de su casa donde la mamá del pequeño le había pedido ese mandado. Sin embargo, el niño no pudo regresar a su vivienda, pues en una esquina fue abordado por dos delincuentes armados, y en motocicleta, que lo amedrentaron para robarle el celular.

El ataque quedó registrado en cámaras de vigilancia (imagen de referencia). - Foto: Getty Images

De acuerdo con testigos, referidos por el diario en mención, el niño no se resistió al atraco, pero, aun así, fue herido de gravedad. “Dame todo o te quemo”, habrían dicho los sujetos, según dijeron quienes presenciaron ese momento. El argentino fue trasladado al centro asistencial donde permanece en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

El momento quedó registrado en video y, según contó su mamá, el dispositivo blanco del ataque no era nuevo, pero era la herramienta con la cual generalmente hacían sus pagos porque prefieren no manejar efectivo. “Tiene un celular viejito que no debe valer ni cinco mil pesos, nada, roto, destrozado”, aseguró la argentina y precisó que ese objeto no fue robado y terminó a un costado del cuerpo.

¿Qué se sabe de su estado?

En conversación con Telenueve, la mamá del pequeño dijo que su estado de salud era delicado, pues la bala afectó órganos vitales. Mientras tanto, el argentino permanece internado específicamente en el Hospital Municipal de Trauma y Emergencias Dr. Federico Abete.

“Dylan está en estado crítico. La verdad que la está peleando, la está luchando como un guerrero que es. (...) La bala pegó en el hígado, hizo un desastre literalmente; pero bueno, nos dieron una palabra de aliento de que todo lo que están haciendo” ha llevado a una mejoría “de a poquito, es minuto a minuto”, dijo la mujer.

El niño lucha por su vida en una Unidad de Cuidados Intensivos (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / David Sacks

La señora agregó que no podía “decir que está bien, pero tampoco mal” y evocó los momentos de angustia cuando se enteró sobre la emergencia. Según contó a Telenueve, estaba trabajando en el barrio Belgrano y como pudo llegó para saber lo que había ocurrido con el menor y cómo se encontraba.

¿Quién es la víctima?

También reveló que Dylan es el cuarto de siete hijos y mencionó la devastación generada por el ataque. “El barrio lo conoce”, él “juega a la pelota sábados y domingos (...). Mis hijos son un amor de persona, son nenes que no andan en la calle (...), solamente a comprar el pan o cosas para la casa. La verdad es que todavía no lo puedo creer”, manifestó.

Todo noticias informó que el argentino juega en un equipo de Sociedad Fomento Iparraguirre de Grand Bourg desde donde le enviaron palabras de aliento, mientras esperan que pronto salga del hospital.

“Desde nuestra institución nos solidarizamos con la familia de Dylan (jugador de la categoría 10), quien fue víctima de un hecho de inseguridad esta mañana. Desde aquí nos unimos al pedido de las padres (...) en que no sigan viralizando las imágenes y videos del niño. Enviemos nuestra más cálida muestra de afecto a una familia que en este momento lo necesita. Pronta recuperación”.

Según medios locales, uno de los sospechosos fue arrestado. - Foto: Getty Images

En cuanto a los delincuentes algunos medios locales, como Diario La Tercera, señalaron que uno de los sospechoso fue capturado, gracias al registro de las cámaras de vigilancia. Por lo pronto, no hay mayor información sobre su presunto cómplice.