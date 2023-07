“Lo dejaron morir”: ladrón fallece al intentar robar una casa y familia denuncia que nadie lo ayudó

En muchas ocasiones, los ladrones se arriesgan a situaciones difíciles que pueden llegar a costarles la vida, solo con el objetivo de realizar su cometido y perpetrar el hurto. En otras situaciones, se ven inmersos en hechos que son difíciles de creer y le dan la vuelta al mundo.

En la localidad de Llavallol, en Argentina, un ladrón murió cuando intentó ingresar a una casa para robar. El hombre fue identificado como Luciano Verón, un joven de 29 años.

De acuerdo con el medio local Todo Noticias, el sujeto intentó ingresar a la vivienda de sus víctimas a través de una ventana. Sin embargo, contó con tan mala suerte que terminó atrapado entre las rejas del lugar, situación por la que finalmente terminó muriendo de asfixia.

El caso le está dando la vuelta a Argentina y abrió nuevamente el debate sobre los peligros a los que se enfrentan los delincuentes con tal de llevarse el botín. El hecho dio un giro total después de que la familia de Verón asegurara que estuvo atrapado en las rejas durante varias horas, tiempo en el que nadie lo quiso ayudar y así poder salvarle la vida.

“Lo dejaron morir, no lo ayudaron y ahora está bajo tierra. Estuvo atascado en una ventana desde las siete a las diez de la mañana, y nosotros nos desesperamos y rompimos algunas cosas. Pero fue por la desesperación de verlo colgado ahí. La policía no lo bajaba”, dijo la madre a medios locales.

La madre reveló que su hijo ya había estado en la cárcel también por estar involucrado en un robo, por lo que cuestionó al juez que lo dejó en libertad. “Él estuvo preso, maldigo la hora que el juez me lo dejó salir por buena conducta, hubiese preferido que quedara preso y no que terminara así (...) Esa maldita droga me lo llevó a esto”, comentó.

Igualmente, la mujer, muy afectada por la muerte de su hijo, hizo un llamado a los medios locales para que dejen de decir “mentiras” acerca de Luciano, de quien reveló que tiene una hija de tan solo 10 años de edad. “¿Cómo le explico esto a ella?”, dijo.

Según reportaron algunos medios locales, al parecer la dueña del lugar donde ocurrieron los hechos tuvo que salir del sitio porque supuestamente la familia del joven ingresó y la amenazó de muerte, por lo que la Policía tuvo que intervenir para mediar la situación.

Por el momento, las autoridades adelantan las respectivas investigaciones para poder esclarecer lo sucedido en la muerte de Luciano Verón.

Ladrón murió después de lanzarse de un bus tras robarle el celular a un pasajero

Hace pocos días también se conoció un increíble caso registrado en Misiones, Argentina, donde un ladrón murió después de que se tirara por la ventana de un bus en el que había cometido un robo.

De acuerdo con el reporte de medios locales, el bus se encontraba realizando su recorrido de manera normal, por lo que en ese instante había varios pasajeros en su interior. Entre ellos, había dos delincuentes que intentaban perfilar a su próxima víctima.

Tras algunos minutos, los dos hombres observaron a un joven de 14 años y rápidamente le arrebataron el teléfono celular que llevaba. Tan solo segundos después, en medio de su intento por escapar y evitar ser perseguidos por los pasajeros, los delincuentes decidieron lanzarse por una ventana, algo que finalmente no salió como esperaban.

Uno de los ladrones, identificado como José Benítez, de 21 años, terminó estrellándose contra el pavimento y recibió un gran golpe en su cabeza. Quedó tendido en el suelo y tuvo que ser llevado de manera inmediata a un hospital. A pesar del esfuerzo realizado por los médicos del lugar, finalmente murió como consecuencia del golpe.

Por su parte, el cómplice de Benítez, quien fue identificado como ‘Moski’, logró escapar de la escena del crimen, pero minutos después fue capturado por uniformados de la Policía, gracias al oportuno aviso de los testigos.