Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, y su furia contra la Iglesia Católica; ahora la investiga con grave acusación

La ‘pugna’ entre la Iglesia Católica y el gobierno de Daniel Ortega, en Nicaragua, sigue sin dar tregua; por el contrario, nuevas acusaciones e investigaciones agudizan los choques que se han trasladado hasta el Vaticano. Hace varias semanas el propio Papa Francisco dijo, en entrevista con Infobae, que la administración del sandinista “es como las dictaduras comunistas o hitlerianas, grosera”.

“Con mucho respeto, no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige. Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz. Quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio. Es una cosa que está fuera de lo que estamos viviendo, es como si fuera traer la dictadura comunista de 1917 o la hitleriana del 35, traer aquí las mismas”, señaló el sumo pontífice hace dos meses.

Las hostilidades siguen en aumento. En las últimas horas, se conoció que las autoridades abrieron una investigación en distintas diócesis católicas por presunto lavado de dinero al acusarlas de manejar irregularmente “fondos y recursos de cuentas bancarias” de opositores condenados. Las indagaciones “llevaron al hallazgo de centenares de miles de dólares, escondidos en bolsas ubicadas en instalaciones pertenecientes a diócesis del país”, precisó la Policía a través de un comunicado.

¿Cuál es el ‘sustento’ de la investigación?

Según está plasmado en ese texto, la Policía tuvo conocimiento el 19 de mayo de la “actividad ilícita en el manejo de fondos y recursos en cuentas bancarias que habían pertenecido a personas condenadas por traición a la Patria”.

“El resultado de las investigaciones confirmó la sustracción ilegal de recursos de cuentas bancarias que se había ordenado por Ley congelar, así como otros ilícitos que todavía están siendo investigados como parte de una red de lavado de dinero que se ha descubierto en diócesis de distintos departamentos”, añadió el documento.

En este se precisa que la Fiscalía General, la Unidad de Análisis Financiero y la Superintendencia de Bancos confirmaron “los movimientos delictivos con fondos que, para la diócesis, han ingresado irregularmente al país, se investigan y se han abierto procesos por todos estos delitos”.

Dicho comunicado también agrega que la Superintendencia de Bancos pidió a la Conferencia Episcopal de Nicaragua y al jefe de la Iglesia católica de la nación centroamericana, el cardenal Leopoldo Brenes, entregar los documentos que evidencien cuáles han sido los movimientos de las cuentas bancarias en las diócesis.

La represión aumentó desde 2018

Según las autoridades nicaragüenses, los hechos de traición a la patria, ya juzgados, fueron “cometidos por personajes que como políticos han violentado criminalmente todos los ordenamientos jurídicos, financieros, sociales, del Estado y el pueblo nicaragüenses”.

El gobierno de Daniel Ortega intensificó sus normativas y restricciones sobre quienes se opusieran a sus políticas y, con mayor fuerza, tras las manifestaciones de 2018 contra el Ejecutivo sandinista. El mandatario tomó el poder en 2007 y, desde entonces, ha permanecido como jefe de Estado gracias a comicios que han recibido el cuestionamiento de la comunidad internacional que los ha acusado de ‘fraudulentos‘.

Organismos internacionales han denunciado a Ortega por sus medidas, entre las que figura la expatriación, el retiro de nacionalidades y un veto para que sus adversarios puedan entrar a la nación. También ha censurado no solo a la Iglesia Católica y lanzado acusaciones contra esa institución sino, además, limitado las funciones de medios de comunicaciones y organizaciones de derechos humanos (cancelando su personalidad jurídica).

Este jueves 25 de mayo la Policía arrestó a un sacerdote por supuesta “actitud sospechosa”. El religioso fue identificado como Jaime Iván Montesinos, miembro de la Diócesis de Matagalpa, y se le indaga por delitos contra “la independencia, la soberanía, y la autodeterminación de la nación”.

