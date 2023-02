Daniel Ortega se queda cada vez más solo y otras cinco noticias internacionales de la semana

El régimen de Daniel Ortega ve cómo los pocos países neutrales ante su dictadura se van desvaneciendo hasta condenar las opresiones que sufre la oposición en Nicaragua. Esta semana, el Gobierno de México, en cabeza del presidente de izquierda Andrés Manuel López Obrador, les ofreció asilo a los presos políticos exiliados de la nación centroamericana después de que, en medio de una negociación con Estados Unidos, liberaran a 222 opositores y fueran desterrados de su tierra.

“Todos los que quieran estar en nuestro país tienen las puertas abiertas y son bien recibidos”, dijo el mandatario mexicano y agregó que “ojalá y las cosas se resuelvan bien en el pueblo hermano de Nicaragua”.

El otro país que se alejó de Ortega fue Colombia. El presidente Gustavo Petro dijo que la república “rechaza los dictatoriales procederes” y también anunció que acogerán a los presos políticos que así lo soliciten. Finalmente, pidió que una misión de la Cruz Roja pueda visitar Nicaragua para corroborar el estado de los opositores encarcelados.

De igual manera, aplaudió el carácter de monseñor Rolando Álvarez, uno de los nicaragüenses que iba a ser liberado y expulsado del país, pero que se negó a irse, por lo cual sigue en cautiverio.

Frase

“Que vengan los extraterrestres a Venezuela”,

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela - Foto: afp

Dijo en broma el presidente del vecino país, Nicolás Maduro, al asegurar que el turismo nacional e internacional, y “si se puede galáctico”, serán claves para el renacimiento del modelo económico venezolano.

Cifra

150

Somalia atraviesa por una de las crisis climáticas y armadas de su historia. - Foto: getty images

muertos ha dejado en Somalia el conflicto armado en la ciudad de Las Anod, de acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). El conflicto comenzó el pasado 6 de febrero cuando esta región decidió independizarse del país.

Foto

Venecia, sin canales

En la foto se ve cómo uno de los canales de Venecia Italia, está casi seco por la falta de lluvias. - Foto: getty images

Italia se vuelve a poner en alerta por una posible sequía. Y no se trata solo de su río más importante, el Po, que cuenta con 61 por ciento menos en su afluente, sino que los canales de la ciudad de Venecia están casi secos, cuando normalmente en esta temporada el riesgo es por inundación.

Argentina

“Un buen presidente”

“A mí muchos me preguntan si yo sueño con llegar a ser presidente. Sería un honor, por supuesto, pero no es un lugar al que se llega. La presidencia tiene que ser el principio del camino de la gran transformación”, Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de Gobierno de Buenos Aires y candidato presidencial. - Foto: afp

“A mí muchos me preguntan si yo sueño con llegar a ser presidente. Sería un honor, por supuesto, pero no es un lugar al que se llega. La presidencia tiene que ser el principio del camino de la gran transformación”, indicó Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de Gobierno de Buenos Aires, quien anunció su candidatura oficial para las elecciones presidenciales de octubre a través de un video en su Twitter.

Rodríguez ha basado su discurso en “cerrar la grieta”, o sea, acabar con la polarización, que, según él, es el cáncer de Argentina y ha dicho que lo que esta necesita es un buen líder, no alguien que se dedique a gobernar con base en el carisma. Por último, aseveró: “No se trata de ser presidente: yo quiero ser buen presidente”.

Medio Oriente

Palestina dice adiós

El jueves pasado falleció a los 85 años Ahmed Qurei, uno de los líderes más simbólicos del Estado palestino - Foto: getty images

El jueves pasado falleció a los 85 años Ahmed Qurei, uno de los líderes más simbólicos del Estado palestino. Qurei desempeñó varios cargos gubernamentales durante el mandato de Yaser Arafat e incluso llegó a ser primer ministro. Es recordado sobre todo por su participación, muy significativa y determinante, en la firma de los acuerdos de Oslo en los que Palestina e Israel buscaban ponerle límites y un alto al conflicto. Sin embargo, también fue uno de los líderes de grupos armados como Fatah.

EE. UU.

No a la información

La Enciclopedia Británica define la teoría crítica de la raza como un "movimiento intelectual y un marco de análisis legal débilmente organizado basado en la premisa de que la raza es... una categoría socialmente construida (inventada culturalmente) que se utiliza para oprimir y explotar a las personas de color". - Foto: getty images

“Si no lo vemos, no existe”, pareciese ser el lema que impulsó al Gobierno del estado de Florida para no aprobar el 41 por ciento de los textos estudiantiles este año. De los 132 libros propuestos para usar en las aulas en 2023, 54 fueron rechazados debido a que supuestamente contienen temas prohibidos, como la controversial teoría crítica de la raza que va a introducir ideas marxistas y comunistas en los jóvenes cerebros de los estudiantes.

Esta provee una explicación sobre el racismo y la desigualdad social en Estados Unidos, pero, de acuerdo con el Gobierno, puede incomodar a los alumnos blancos o hacerlos sentir culpables por los hechos estudiados por tal teoría. Al parecer, esto fue suficiente para que se creara hasta una ley que prohíbe su enseñanza.