Daños en muebles, alfombras y vidrios rotos: así dejó Jair Bolsonaro el Palacio de la Alvorada al terminar su mandato

Janja Lula da Silva fez críticas ao atual estado de conservação do Alvorada. Tudo o que sai do palácio precisa ser registrado, mas Janja disse a @NatuzaNery que registro não foi encontrado

➡ Assista ao #J10 com @AlineMidlej: https://t.co/yAMjf4d3Tt #GloboNews pic.twitter.com/eWvNT4oe1z