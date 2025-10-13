David y Ariel Cunio, los hermanos argentinos liberados por Hamás; esta es su historia

Los hermanos israelo-argentinos David y Ariel Cunio forman parte de los secuestrados liberados en el marco del intercambio pactado entre Israel y Hamás, el cual busca finalizar temporalmente los ataques en Gaza.

Secuestrados junto con su familia en el kibutz Nir Oz, uno de los lugares más golpeados durante el ataque masivo de Hamás el 7 de octubre de 2023, David y Ariel vivieron momentos de terror cuando, mientras se refugiaban en el cuarto de seguridad de la casa de David, tuvieron que salir luego de que Hamás incendiara la vivienda para obligarlos a salir.

Su familia es la que registra el mayor número de capturados, con hasta ocho personas en cautiverio. Durante la tregua de una semana en noviembre de 2023, fueron liberadas Sharon Aloni Cunio, esposa de David, junto a sus dos hijas gemelas de tres años, y la hermana de Sharon, Danielle Aloni, con su hija de cinco años. También fue liberada en enero de 2025 Arbel Yehoud, novia de Ariel Cunio, mientras que los dos hermanos permanecían secuestrados.​

Day 661. Brothers Ariel and David Cunio. Kidnapped from their homes in Nir Oz on October 7th, with their families. Ariel's girlfriend and David's wife and 3-year-old twin daighters were also held hostage and since released. The men are still held in hell. Bring them home, now! pic.twitter.com/st0nXuWjiL — Yael Bar tur 🤞 (@yaelbt) July 28, 2025

David Cunio, de 34 años, no solo es conocido por su familia sino también por su trayectoria como actor y figura artística. Junto con su hermano gemelo, Eitan Cunio, presentó en 2013 la película “Youth” en el Festival Internacional de Cine de Berlín, bajo la dirección de Tom Shoval, en la que interpretaron personajes principales.

Esta relación artística se extendió con el estreno en febrero de 2025 en la Berlinale de “Carta a David”, un documental dirigido por Shoval, que rinde homenaje a David Cunio y su experiencia traumática. La película recibió en septiembre el premio Ofir, considerado el equivalente israelí de los Óscar al mejor documental, destacando la visibilidad y la humanidad detrás de su historia.

Ariel Cunio rehén irsaelí y su novia Arbel Yehud | Foto: X @YAELBT

Ariel Cunio, de 28 años, vivía también en Nir Oz y había regresado de un viaje por varios países de América Latina junto a su novia antes de ser secuestrado. Su familia ha contado con un sostenido apoyo internacional y su caso ha sido parte de la presión pública para el regreso de los rehenes en Israel. El hermano gemelo de David, Eitan, logró escapar del ataque ocultándose en el refugio del kibutz Nir Oz, y ambos hermanos tienen un tatuaje idéntico de tres estrellas verde oscuro en la muñeca, símbolo de su vínculo inseparable.​

Este video NO necesita traducción, porque Silvia Cunio es argentina.

Madre de los hermanos Ariel y David Cunio, secuestrados por la organización terrorista Hamas hace 2 años.



Su grito es el de decenas de madres que temen por la vida de sus hijos en manos de terroristas.

Su grito… pic.twitter.com/Lv0XLBurhM — Israel en Argentina (@IsraelArgentina) October 7, 2025