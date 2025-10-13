Suscribirse

David y Ariel Cunio, los hermanos argentinos liberados por Hamás; esta es su historia

El acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, concluido bajo iniciativa del presidente estadounidense, Donald Trump, provocó la liberación de los secuestrados cautivos en Gaza desde el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Redacción Mundo
13 de octubre de 2025, 11:45 a. m.
David y Ariel Cunio, los hermanos israelo-argentinos, entre los rehenes liberados por Hamás. | Foto: X @STREETWIZE

Los hermanos israelo-argentinos David y Ariel Cunio forman parte de los secuestrados liberados en el marco del intercambio pactado entre Israel y Hamás, el cual busca finalizar temporalmente los ataques en Gaza.

Secuestrados junto con su familia en el kibutz Nir Oz, uno de los lugares más golpeados durante el ataque masivo de Hamás el 7 de octubre de 2023, David y Ariel vivieron momentos de terror cuando, mientras se refugiaban en el cuarto de seguridad de la casa de David, tuvieron que salir luego de que Hamás incendiara la vivienda para obligarlos a salir.

Contexto: Trump da posible fecha de liberación de rehenes en Gaza: así reaccionaron los familiares de los secuestrados

Su familia es la que registra el mayor número de capturados, con hasta ocho personas en cautiverio. Durante la tregua de una semana en noviembre de 2023, fueron liberadas Sharon Aloni Cunio, esposa de David, junto a sus dos hijas gemelas de tres años, y la hermana de Sharon, Danielle Aloni, con su hija de cinco años. También fue liberada en enero de 2025 Arbel Yehoud, novia de Ariel Cunio, mientras que los dos hermanos permanecían secuestrados.​

David Cunio, de 34 años, no solo es conocido por su familia sino también por su trayectoria como actor y figura artística. Junto con su hermano gemelo, Eitan Cunio, presentó en 2013 la película “Youth” en el Festival Internacional de Cine de Berlín, bajo la dirección de Tom Shoval, en la que interpretaron personajes principales.

Contexto: Acuerdo entre Israel y Hamás: cómo podría ser la liberación de rehenes y el canje de presos

Esta relación artística se extendió con el estreno en febrero de 2025 en la Berlinale de “Carta a David”, un documental dirigido por Shoval, que rinde homenaje a David Cunio y su experiencia traumática. La película recibió en septiembre el premio Ofir, considerado el equivalente israelí de los Óscar al mejor documental, destacando la visibilidad y la humanidad detrás de su historia.

Ariel Cunio rehén irsaelí y su novia Arbel Yehud
Ariel Cunio rehén irsaelí y su novia Arbel Yehud | Foto: X @YAELBT

Ariel Cunio, de 28 años, vivía también en Nir Oz y había regresado de un viaje por varios países de América Latina junto a su novia antes de ser secuestrado. Su familia ha contado con un sostenido apoyo internacional y su caso ha sido parte de la presión pública para el regreso de los rehenes en Israel. El hermano gemelo de David, Eitan, logró escapar del ataque ocultándose en el refugio del kibutz Nir Oz, y ambos hermanos tienen un tatuaje idéntico de tres estrellas verde oscuro en la muñeca, símbolo de su vínculo inseparable.​

Contexto: Hamás difunde escalofriante video: rehén israelí es obligado a cavar su propia tumba en Gaza

Silvia Cunio madre de Ariel y David había expresado públicamente su deseo y fe en que el acuerdo en curso, mediado internacionalmente, trajera con vida a sus hijos, poniendo fin a una pesadilla de más de dos años.

