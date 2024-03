De película: la increíble historia de una mujer que lleva 40 días viviendo en un aeropuerto

Si bien la joven pudo poner el denuncio del robo y obtener un nuevo pasaporte, las autoridades en Perú no la dejaron ingresar nuevamente al país tras su llegada el mes pasado porque su carnet estaba “vencido”.

“Me dicen que no me pueden permitir el ingreso porque el carnet estaba vencido; yo les explico que fue algo de fuerza mayor, les muestro la denuncia, mis pasajes ida y vuelta y les comento que he vivido cinco años aquí, en Lima”, dijo la mujer a Univisión.