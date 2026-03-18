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Delcy Rodríguez destituye a Vladimir Padrino López como ministro de Defensa de Venezuela

Padrino López fue durante una década un aliado clave de Nicolás Maduro

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Redacción Mundo
18 de marzo de 2026, 12:46 p. m.
Delcy Rodríguez y Vladimir Padrino
Delcy Rodríguez y Vladimir Padrino Foto: AFP

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, destituyó este miércoles, 18 de marzo, al ministro de Defensa Vladimir Padrino, quien estuvo al frente de las Fuerzas Armadas chavistas durante más de una década.

Rodríguez asumió funciones temporales tras la caída de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense el 3 de enero. Los militares, pilar del chavismo, le expresaron su respaldo irrestricto en ausencia del dictador venezolano.

“Agradecemos al G/J (general en jefe, ndlr) Vladimir Padrino López por su entrega, su lealtad a la Patria y por haber sido, durante todos estos años, el primer soldado en la defensa de nuestro país. Seguros estamos de que asumirá con el mismo compromiso y honor las nuevas responsabilidades que le serán encomendadas”, escribió Rodríguez en Telegram.

El Ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, habla durante un acto de lealtad, reconocimiento y juramento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a la presidenta de Venezuela.
El Ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, habla durante un acto de lealtad, reconocimiento y juramento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a la presidenta de Venezuela. Foto: AFP

Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que conduzca a la captura o condena de Padrino.

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Esta medida se basa en acusaciones presentadas por autoridades estadounidenses relacionadas con conspiración para el tráfico de drogas y su presunta vinculación con el llamado “Cartel de los Soles”.

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Estas acusaciones forman parte de una estrategia más amplia de presión internacional contra altos funcionarios del gobierno venezolano.

En cuanto a su papel junto a Nicolás Maduro, Padrino López ha sido considerado uno de sus principales apoyos, especialmente en momentos de crisis política y social.

Cartel de recompensa publicado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre información que dé con la captura de Vladimir Padrino
Cartel de recompensa publicado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre información que dé con la captura de Vladimir Padrino Foto: X/@madeleintlSUR

Padrino ha garantizado la lealtad de las Fuerzas Armadas, algo fundamental para la permanencia de Maduro en el poder, y ha participado en la gestión de áreas clave como la seguridad interna y la distribución de recursos.

Además de las armas, los militares en Venezuela controlan empresas de minería, petróleo y distribución de alimentos, así como las aduanas e importantes ministerios, en medio de numerosas denuncias de abusos y corrupción.

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Rodríguez nombró a Gustavo González López como nuevo ministro de Defensa en un momento crucial en sus relaciones con Estados Unidos.

Gustavo González es un militar venezolano (mayor general) conocido por haber sido uno de los principales jefes de inteligencia del gobierno chavista.

Gustavo González López, nuevo ministro de Defensa de Venezuela
Gustavo González López, nuevo ministro de Defensa de Venezuela Foto: Telegram Prensa Presidencial

Ha ocupado cargos muy sensibles dentro del aparato de seguridad del Estado, especialmente como director del SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional), que es el organismo encargado de la inteligencia interna en Venezuela.

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, había respaldado la histórica ley de amnistía general promulgada hace algunas semanas, al calificarla como un “paso trascendental” para la “estabilidad”.

La ley de amnistía era una iniciativa de Rodríguez. El Parlamento la aprobó por unanimidad el jueves por la noche y la presidenta encargada la promulgó poco después.

Vladimir Padrino López
Vladimir Padrino López Foto: Vadim Savitsky/TASS

“Este instrumento jurídico (...) debe interpretarse como una señal de madurez y fortaleza política, al representar un paso trascendental para lograr la estabilidad de la nación”, dijo Padrino en ese momento.