Donald Trump sugiere que este país de Latinoamérica se convierta en el estado 51 de EE. UU.

El mandatario estadounidense, Donald Trump, se pronunció este lunes, 16 de marzo, tras la victoria de Venezuela frente a Italia en las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol.

En tono sarcástico, el presidente de Estados Unidos insinuó que la nación sudamericana podría pasar a ser el “estado número 51”.

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“¡Vaya! Venezuela derrotó esta noche a Italia por 4-2 en el WBC (béisbol). Están jugando realmente muy bien. Últimamente le están pasando cosas buenas a Venezuela. Me pregunto a qué se debe esta magia… ¿Estado número 51?”, escribió Trump en sus redes sociales.

Luego de imponerse ante Italia, la selección venezolana disputará la final del Clásico Mundial de Béisbol frente al combinado de Estados Unidos, en un encuentro programado en el LoanDepot Park de Miami.

Mensaje emitido por Trump. Foto: Truth: RealDonaldTrump

Su mensaje ha llegado al término de una jornada en la que ha destacado el “trabajo realmente bueno” de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en lo que respecta a la explotación de sus recursos petrolíferos, de los que ha afirmado que “se están sacando millones, literalmente millones de barriles de petróleo”.

Las declaraciones llegan después de cumplirse 2 meses de la intervención militar en la que Estados Unidos capturó al dictador venezolano, Nicolás Maduro, y a la primera dama, Cilia Flores, en una operación que dejó más de un centenar de víctimas mortales y que terminó abriendo un período de cooperación en Caracas con la Administración Trump.

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El pasado 5 de marzo, el Departamento de Estado de Estados Unidos informó que se alcanzó un acuerdo con las autoridades provisionales de Venezuela para “retomar las relaciones diplomáticas y consulares”, apenas dos meses después de la detención del dictador venezolano, Nicolás Maduro, en un operativo ordenado por Trump.

La bandera de Estados Unidos fue izada este sábado en su embajada de Venezuela luego de siete años, diez días después del restablecimiento de relaciones diplomáticas tras la captura de Maduro en una incursión militar estadounidense.

Donald Trump sostiene que la relación con Delcy Rodríguez es muy buena. Foto: Montaje SEMANA | getty images

En enero de 2019 Caracas rompió relaciones con Washington en rechazo al reconocimiento del entonces jefe parlamentario Juan Guaidó como presidente interino de un gobierno que en la práctica fue simbólico. Estados Unidos desconoció la primera reelección de Maduro en 2018 al considerarla fraudulenta.

Rodríguez pidió en la víspera el cese de sanciones estadounidenses aplicadas sobre el petróleo y otros negocios. La administración de Trump por su parte ha aliviado algunas sanciones tras la captura de Maduro que favorecen las actividades petroleros y mineras.