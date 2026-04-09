Delcy Rodríguez hace su primer viaje como presidenta interina de Venezuela, este fue el país que visitó

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, viajó este jueves, 9 de abril, a Granada en la que es su primera visita oficial a otro país desde que asumiera el liderazgo interino, tras la intervención militar estadounidense que capturó al dictador Nicolás Maduro.

Delcy Rodríguez anuncia reformas económicas y tributarias en Venezuela tras tres meses de la captura de Maduro

“Arribé a Granada en mi primera visita internacional como presidenta encargada de Venezuela, para fortalecer lazos de hermandad y cooperación en el Caribe", dijo Rodríguez.

“Agradezco el cálido recibimiento de sus autoridades, en el inicio de una agenda de trabajo orientada a profundizar la unión y el desarrollo compartido entre nuestras naciones”, agregó en redes la mandataria encargada venezolana.

Arribé a Grenada en mi primera visita internacional como Presidenta Encargada de Venezuela, para fortalecer lazos de hermandad y cooperación en el Caribe. pic.twitter.com/YcxuEXA8FQ — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) April 10, 2026

Ya en el microestado insular, Rodríguez ha mantenido un encuentro con el primer ministro, Dickon Mitchell, centrado “en la profundización de la cooperación en áreas estratégicas de interés mutuo que abarcan los sectores de energía, agricultura, educación, comercio, turismo y transporte”, según la oficina de Prensa Presidencial venezolana.

Asimismo, ambos gobiernos han acordado mantener intercambios de estudiantes y colaborar en los sectores de la salud, así como el transporte aéreo y marítimo, “con el objetivo de trazar una ruta de comercio exterior que beneficie no solo a Venezuela y Granada, sino también a otros países del Caribe”.

Asamblea Nacional de Venezuela elige a Larry Devoe, afín al chavismo, como nuevo fiscal general

La oficina del primer ministro Mitchell, por su parte, ha difundido el intercambio entre ambos líderes en una publicación en redes en la que ha destacado el “momento importante de acercamiento y diálogo entre Granada y la República Bolivariana de Venezuela”.

“La visita de hoy ha brindado la oportunidad de reforzar los lazos diplomáticos, explorar ámbitos de interés mutuo y seguir fomentando alianzas que impulsen el desarrollo y la cooperación”, ha subrayado.

Venezuela y Grenada fortalecen lazos parlamentarios en Visita Oficial a la sede del Poder Legislativo Foto: X/@presidencialve1

Unas horas después, Rodríguez ha afirmado haber mantenido “un cordial encuentro con su gobernadora general, Cécile La Grenade”, jefa de estado de facto del microestado insular, en el que ha asegurado haber “reafirmado los históricos lazos de amistad” con un “país hermano” que ya visitó como vicepresidenta en 2024, en los actos conmemorativos por el 50° aniversario de su independencia.

Durante la reunión, las dirigentes han conversado “sobre diferentes aspectos para fortalecer la cooperación bilateral y el comercio, en beneficio del desarrollo compartido”, según dijo la ahora presidenta encargada de Venezuela.

La mandataria voló junto con una comitiva integrada, entre otros, por el canciller Yván Gil y la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao.

Gobierna bajo fuertes presiones del presidente Donald Trump, que ha dicho estar a cargo de Venezuela y de la venta de su petróleo.

Delcy Rodríguez visitó Granada. Foto: X/@presidencialve1

Su visita oficial se produce poco más de una semana después de que Estados Unidos levantara las sanciones en su contra, en otro paso en la normalización entre Washington y Caracas.

Maduro, que mandó con mano de hierro entre 2013 hasta su espectacular captura en enero, estrechó durante su gobierno los lazos con el país insular, considerado un aliado de Venezuela en el Caribe.