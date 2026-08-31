Una redada a las instalaciones de una empresa de españoles, de iniciales C. S., ubicada en Guinea Ecuatorial habría destapado un negocio en el que estarían esclavizando colombianos, reteniendo sus pasaportes y obligándolos a realizar negocios ilegales, según informó el medio Criterio.

Desde hace varios días, según Criterio, la empresa se encontraba en la lupa de las autoridades porque estaría alterando las fechas de vencimiento de los alimentos que exporta desde España hacia África.

Es por esto que las autoridades decidieron tomar cartas en el asunto y realizaron una redada y habrían encontrado a trabajadores colombianos cumpliendo la labor de alterar las etiquetas de los productos alimenticios.

Se trata de cinco inmigrantes colombianos, entre ellos, Yohana Andrea Zapata, Eddy Hernández y Fernando Salazar, y uno de nacionalidad india (Estiven Rodríguez), quienes fueron capturados y serán procesados por delitos contra la salud pública.

Los colombianos aseguraron que estarían realizando estas labores por órdenes del hijo del dueño de la empresa, identificados como SIHI y RHM.

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Además, el diario Criterio se puso en contacto con uno de los empleados colombianos que trabajó para la compañía por un año y este le dijo a ese medio que fue contactado por la empresa y que “en promedio, con el cambio de moneda Franco CFA al peso colombiano, me ganaba 3.300.000 pesos. Ese sueldo era libre de dormida, solo teníamos que pagar la alimentación”.

Sin embargo, afirmó que una práctica que tenían los españoles era quitarles los pasaportes asegurando que era por seguridad, para evitar que se los robaran o que se perdieran.

Esto habría sido confirmado por los colombianos capturados, que afirmaron que se les retuvieron los pasaportes y tenían que permanecer al menos 18 meses trabajando con ellos.

De acuerdo con el diario Criterio, los colombianos capturados están desesperados porque afirman que no tienen garantías judiciales ya que Colombia no tiene representación diplomática en Guinea y temen ser condenados injustamente cuando estaban simplemente cumpliendo órdenes.

Rescatan a mujer en Brasil que fue esclavizada por 40 años y obligada a casarse

Las autoridades en Brasil rescataron a una mujer que había sido obligada a casarse y que fue esclavizada como empleada doméstica por cerca de cuatro décadas.

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Según reportó la agencia de noticias Reuters, la policía encontró a Madalena Gordiano, de 46 años, en una habitación pequeña de un apartamento en Patos de Minas, una ciudad en el sureste del estado de Minas Gerais. La brasileña había trabajado desde los ocho años para una familia que nunca le pagó ni le dio tiempo libre.

Los padres de la víctima, que vivían en condición de pobreza, la entregaron cuando era una niña a la familia de Dalton César Milagres Rigueira, un profesor del Centro Universitario de Patos de Minas. La madre de Dalton la crió y la dejó trabajando como empleada doméstica desde entonces.

“Le daban comida cuando tenía hambre, pero todos los otros derechos se los quitaron”, dijo a Reuters Humberto Camasmie, uno de los policías encargados del rescate.

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Asimismo, en una entrevista con el medio local Fantastico, Gordiano contó lo que había vivido: “Ayudaba a limpiar la casa y lavaba los baños. No jugaba y ni siquiera tuve una muñeca”.

La mujer también fue obligada a casarse con un pariente adulto de la familia con el objetivo de que cuando muriera pudieran seguir recibiendo su pensión.

Las autoridades conocieron el caso de la mujer por las denuncias de sus vecinos, que empezaron a recibir notas de la mujer pidiendo que le compraran comida y productos de higiene.

Marital abuse victim rejecting helping hand, disbelief in future happiness Foto: Getty Images/ Motortion

La familia del profesor critica la manera mediática en que ha sido manejado el caso y afirma que los medios de comunicación los han declarado culpables antes de que la justicia dé un veredicto final. Según su abogado, lo ocurrido “viola sus derechos y alguna información sensible de la familia, además, compromete su seguridad”.

Un vocero de la institución educativa a la que pertenece el profesor dijo a los medios de comunicación que Rigueira había sido suspendido y que “todas las medidas legales se estaban tomando”.

Reuters reporta que las autoridades están tratando de negociar con la familia una compensación por los años de servicio de Gordiano. De no ser así, el profesor podría pagar hasta ocho años de cárcel por emplear mano de obra esclava.