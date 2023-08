Desplante a los republicanos: Trump planea saltarse primer debate de su partido para darle entrevista a Tucker Carlson

Donald Trump, quien tiene una historia complicada con los debates por televisión, planea no hacerse presente en el primer encuentro entre los precandidatos republicanos, entre los cuales figura como el favorito para quedarse con la nominación para las elecciones presidenciales de 2024.

Así lo afirma The New York Times , diario que además sostiene que, en el mismo momento del debate, Trump estará dándole una entrevista a Tucker Carlson, el polémico periodista a quien Fox News le canceló el programa por difundir que las elecciones de 2020 fueron fraudulentas, lo cual llevó a la empresa a pagar una costosísima indemnización.