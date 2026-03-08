Mundo

Díaz-Canel arremete contra la cumbre de Trump y sus aliados latinoamericanos en Florida: “Reaccionaria y neocolonial”

La cumbre se realizó el pasado sábado.

Redacción Semana
8 de marzo de 2026, 2:03 p. m.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y el mandatario estadounidense, Donald Trump.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y el mandatario estadounidense, Donald Trump. Foto: Getty Images/AP

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, criticó la cumbre celebrada el sábado en un hotel del presidente estadounidense Donald Trump en Doral, Miami, que reunió dirigentes de derecha latinoamericanos, calificándola de “reaccionaria y neocolonial”.

“La pequeña cumbre reaccionaria y neocolonial de Florida, convocada por Estados Unidos con asistencia de gobiernos de derecha de la región, compromete a estos con aceptar el uso letal de fuerza militar estadounidense para resolver problemas internos, el orden y tranquilidad de sus países”, expresó el mandatario cubano en referencia al anuncio de la creación de la alianza militar Escudo de las Américas.

Díaz-Canel considera que esta postura supone un “atentado” contra la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, “un ataque a las aspiraciones de integración regional y una manifestación de la disposición a subordinarse ante los intereses del poderoso vecino del norte bajo los preceptos de la Doctrina Monroe”.

Los dirigentes americanos reunidos en Doral han presentado esta nueva alianza conformada por 17 países del continente americano y que tendrá como principal objetivo los cárteles del narcotráfico.

“El corazón de nuestro acuerdo es el compromiso para utilizar fuerza militar letal para destruir las redes de los siniestros terroristas de los carteles de una vez por todas”, ha señalado. Para ello se servirán de “armas asombrosas” y ha puesto como ejemplo la incursión militar del 3 de enero en la que fue capturado el presidente venezolano, Nicolás Maduro, en Caracas.

El presidente Donald Trump habla en la Cumbre del Escudo de las Américas, el sábado 7 de marzo de 2026, en el Trump National Doral Miami, Doral, Florida. (Foto AP/Rebecca Blackwell)
El presidente Donald Trump habla en la Cumbre del Escudo de las Américas, el sábado 7 de marzo de 2026, en el Trump National Doral Miami, Doral, Florida. (Foto AP/Rebecca Blackwell) Foto: AP

Entre los asistentes estaban el presidente de El Salvador, Nayib Bukele; el de Ecuador, Daniel Noboa; el de Bolivia, Rodrigo Paz, y el de Argentina, Javier Milei.

Durante el acto, Trump ha revelado que él y su secretario de Estado, Marco Rubio, están personalmente implicados en las negociaciones con Cuba.

Trump habla de Cuba

La semana pasada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dedicó varios minutos de su discurso a Cuba. Según afirmó, el régimen de La Habana enfrenta dificultades económicas y estaría buscando acercamientos con Estados Unidos.

“Cuba está desesperada por negociar”, dijo Trump durante el acto en la Casa Blanca, ante los jugadores del Inter Miami y su presidente, Jorge Mas, hijo de refugiados cubanos en Estados Unidos. “Quería esperar un par de semanas, pero sospecho que pronto estaremos juntos nuevamente, celebrando lo que está sucediendo en Cuba”, le dijo Trump al presidente del equipo.

*Con información de Europa Press.

