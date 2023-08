Dios le habló a Javier Milei para que fuera presidente de Argentina; esto revela un libro sobre su vida

View this post on Instagram

El discurso de Milei que conecta hasta con Estados Unidos

“Yo no haría negocios con China, no negocio con comunistas”: la promesa de Javier Milei si llega a ser presidente de Argentina

“Yo no haría negocios con China, podríamos hacer transacciones con el lado civilizado de la vida, Occidente [...]. No hago transacciones con comunistas, no me importa, yo no negocio mi moral a cambio de dinero”, dijo el candidato hace un tiempo.