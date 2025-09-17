Suscribirse

Mundo

Diosdado Cabello sale en defensa de Gustavo Petro. Dice que es “el único que ha tenido una política definida de combate a las drogas”

La mano derecha del dictador venezolano, Nicolás Maduro, se refirió al presidente colombiano tras la descertificación de Estados Unidos.

Juan Felipe Useche Chacón

Juan Felipe Useche Chacón

Periodista Semana

17 de septiembre de 2025, 11:01 p. m.
De izquierda a derecha: Diosdado Cabello y Gustavo Petro.
Diosdado Cabello y Gustavo Petro. | Foto: AP

En medio de las tensiones diplomáticas generadas por la reciente descertificación de Colombia en la lucha contra el narcotráfico por el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, Diosdado Cabello, número dos del chavismo en Venezuela, salió en defensa del presidente colombiano, Gustavo Petro.

Durante una intervención pública transmitida en televisión, Cabello afirmó que el señalamiento de Washington contra Bogotá pasa por alto la realidad del país y minimiza los esfuerzos de la actual administración de Gustavo Petro, con quien el régimen chavista ha tenido varios polémicos acercamientos en los últimos años.

Contexto: Descertificación: ¿qué es el ‘waiver’? Expertos explican qué significa para Colombia la determinación del Departamento de Estado

“Esto no es un secreto, una gran verdad, mayor productor de drogas del mundo es Colombia. Pero, además, hay que decir que el único presidente de Colombia que ha tenido una política de combate a las drogas es el presidente Petro”, aseguró la mano derecha de Nicolás Maduro, quien funge como ministro del Interior y Justicia del régimen de Caracas.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro y Diosdado Cabello.
Cabello volvió a defender al Gobierno Petro. | Foto: Montaje Semana

El dirigente oficialista también destacó que el mandatario colombiano ha sido incluso objeto de presiones por su postura contra los carteles de drogas. “Claro y definido, lo han hasta amenazado, mientras a los otros les financiaban campañas electorales”, agregó.

Las palabras de Cabello se producen en un contexto de relaciones cada vez más complejas entre Washington y el gobierno de Gustavo Petro. La decisión de Donald Trump de incluir a Colombia en la lista de países que han fallado en sus compromisos antidrogas fue interpretada por la administración colombiana como un acto de injerencia política.

Contexto: Descertificación: Marco Rubio asegura que Colombia tiene un presidente “errático” que no ha sido “buen socio” en la lucha antidrogas

Esto recordando que públicamente el gobierno de Donald Trump manifestó que el Gobierno colombiano “ha fallado de manera demostrable durante los últimos 12 meses en cumplir sus obligaciones bajo acuerdos internacionales antidrogas y en tomar las medidas requeridas”, se manifestó en un comunicado en el que se hablaba de la decisión tomada por la Casa Blanca.

El presidente Gustavo Petro
La declaración llega en medio de la descertificación de Estados Unidos al gobierno del presidente Gustavo Petro. | Foto: Colprensa

A pesar de que salió en defensa del gobierno de Petro, Diosdado Cabello hace unos meses, en mayo de 2025, arremetió contra el mismo, manifestando que “desde los gobiernos que ha tenido Colombia, inclusive este mismo gobierno, este gobierno que tenemos ahora en Colombia, promueven el cultivo de hojas de coca y de marihuana”.

Contexto: Choque entre Gustavo Petro e Iván Duque por descertificación de EE. UU. a Colombia. Este fue el intercambio de trinos

“Le hacen el juego a la narrativa de Estados Unidos, pareciera que es una dependencia de Estados Unidos los que declaran en Colombia”, manifestó Cabello en su día, asegurando que el Gobierno colombiano “a veces declara y hace cosas” por las que “pareciera que fueran enemigos” de Venezuela.

Diosdado CabelloGustavo PetroVenezuelaEstados UnidosNicolás Maduro

