Disputa petrolera y otras seis noticias internacionales de la semana

Desde septiembre, el Caribe ha sido el escenario de un intenso despliegue militar de Estados Unidos hacia Venezuela, en el que se han realizado al menos 22 ataques contra barcos en la región, con un saldo de más de 80 muertos. El Gobierno de Donald Trump insiste en que se trata de una operación para erradicar el narcotráfico y las organizaciones criminales, como el cartel de los Soles, del que asegura que Nicolás Maduro, líder de Venezuela, forma parte.

La disputa entre ambas naciones no parece mermar, y, aunque ha habido intentos de conciliación, Washington parece estar decidido a acabar con el régimen chavista. El caso más reciente fue la incautación de un barco que transportaba petróleo frente a las costas de Venezuela, una medida muy dura para un país que depende de su mercado petrolero.

Con respecto al barco decomisado, el presidente Trump, desde la Casa Blanca, dijo que se trataba de “un gran petrolero, muy grande”. Cuando fue cuestionado por el destino del petróleo incautado, señaló: “Bueno, nos lo quedamos, supongo”.

No obstante, expertos aseguran que estos ataques podrían representar una violación al derecho internacional. Por su parte, la dictadura venezolana calificó este acto como un “robo descarado y acto de piratería internacional”. Añadió que “han quedado finalmente al descubierto las verdaderas razones de la agresión a Venezuela”.

Frase

“Espero que me esté escuchando. Será el siguiente”,

Advirtió que Petro será el próximo, en alusión al despliegue militar en el Caribe en el Caribe. | Foto: AFP

fue lo que le dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al presidente de Colombia, Gustavo Petro. Advirtió que será el próximo, en alusión al despliegue militar en el Caribe en la operación Lanza del Sur.

Cifra

300

Drones ucranianos derribados por Rusia | Foto: AFP

es el número de drones ucranianos que han sido derribados por Rusia, de acuerdo con datos proporcionados por el sistema de defensa ruso. Entre los drones interceptados, “40 se dirigían a Moscú”, según su alcalde, Serguéi Sobianin.

Sospechosos en cámara

Captados los sospechosos de robar 600 objetos a un museo en Brístol, Inglaterra. | Foto: AFP

Las autoridades publicaron las imágenes de una cámara de seguridad que captó a cuatro sospechosos de haber perpetrado un robo de 600 objetos a un museo en Brístol, Inglaterra. De acuerdo con las autoridades, el acto delincuencial representa “una pérdida considerable para la ciudad”.

Honduras

Tensas elecciones

La presidenta hondureña, Xiomara Castro | Foto: AFP

La presidenta hondureña, Xiomara Castro, denunció una presunta intervención del mandatario estadounidense, Donald Trump, en las elecciones de Honduras. “Condeno la injerencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando amenazó al pueblo hondureño (con) que si le daban el voto a una valiente y patriota candidata del Partido Libre, Rixi Moncada, iban a tener consecuencias”, dijo Castro.

Actualmente, la contienda principal por la presidencia se define entre los candidatos conservadores Nasry ‘Tito’ Asfura (Partido Nacional) y Salvador Nasralla (Partido Liberal), aunque la oficialista Moncada también ha denunciado el proceso. La situación se complica con la injerencia de Trump, quien ha respaldado públicamente al candidato Asfura.

Bolivia

Arce, a juicio

Arrestan a Luis Arce por presunta corrupción | Foto: AFP

El pasado miércoles, Luis Arce, expresidente de Bolivia, fue arrestado en La Paz por la policía. La detención está relacionada con un caso de presunta corrupción ocurrido mientras él se desempeñaba como ministro durante el Gobierno de Evo Morales, de acuerdo con lo informado por las autoridades.

El izquierdista Arce, de 62 años, había dejado el poder recientemente, el 8 de noviembre. Con su salida se marcó el fin de dos décadas de Gobiernos socialistas liderados por Morales, dando paso al centroderechista Rodrigo Paz. Arce presuntamente habría autorizado transferencias del tesoro público a cuentas personales de dirigentes campesinos, según la denuncia que motivó la detención. Entre esas cuentas está la de la exdiputada Lidia Patty.

Ucrania

Zelenski, a prueba

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski | Foto: AFP

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, reveló que Estados Unidos ha planteado la idea de establecer una “zona económica libre” en áreas del Dombás oriental. Según el mandatario, esta propuesta formaría parte de un acuerdo de paz negociado con Rusia, que implicaría la retirada de las fuerzas ucranianas de esas zonas. “Los rusos quieren todo el Dombás, pero nosotros, por supuesto, no aceptamos eso”, expresó el presidente ucraniano.