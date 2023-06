Don Lemon, expresentador de CNN, habla en entrevista por primera vez desde su despido

El expresentador de CNN, Don Lemon, habló sobre su compromiso con la “verdad” en su primera entrevista televisiva desde que fue despedido, y dijo que no cree en “plataformas de mentirosos e intolerantes” y ponerlos en “el mismo nivel que las personas que respetan la Constitución.”

Lemon, de 57 años de edad, quien fue expulsado en abril de dicho medio después de 17 años, se sentó para una entrevista con ABC24 en Memphis, el sábado 24 de junio.

“Tengo la responsabilidad, no solo como periodista, sino como estadounidense, de decir la verdad y cumplir las promesas de la Constitución”, dijo al medio. “Porque la Constitución dice unión más perfecta, no unión perfecta. No soy una persona perfecta. Nadie lo es”.

“Para cumplir la promesa de la Constitución, tenemos que defender lo que es correcto. Tenemos que defender la verdad”, continuó Lemon.

“Tengo la responsabilidad, no solo como periodista sino como estadounidense, de decir la verdad y cumplir las promesas de la Constitución”, - Foto: Evan Agostini/Invision/AP

El periodista pasó a describir su filosofía periodística perfeccionada a lo largo de los años.

“No creo en poner en plataforma a mentirosos e intolerantes, insurrectos y negadores de las elecciones y ponerlos en pie de igualdad con las personas que dicen la verdad, las personas que luchan por lo que es correcto, las personas que respetan la Constitución”, le confesó a ABC24.

“Creo que sería un incumplimiento del deber periodístico hacer ese tipo de cosas”, agregó Lemon. “Eso es lo que me ha llevado a este punto, y eso es lo que me va a llevar adelante”.

“Saber que estoy de pie y cumpliendo con la Constitución, que es lo que mi profesión exige que haga porque estamos enumerados en la Primera Enmienda de la Constitución, que es libertad de expresión, y libertad de prensa”, agregó.

Cuando se le preguntó sobre sus planes, Lemon dijo que no tiene prisa por buscar un nuevo trabajo.

“No voy a forzar nada. No voy a dejar que la línea de tiempo de otras personas me influencie. Sé que la gente dice: ‘Te extraño en la televisión. ¿Cuál es tu próximo movimiento?’ Me estoy dando cuenta de eso”, dijo. “No tengo que tener prisa, creo que la gente se apresura y termina tomando las decisiones equivocadas. No me apresuro en nada”, afirmó Lemon.

Cuando se le preguntó sobre sus planes, Lemon dijo que no tiene prisa por buscar un nuevo trabajo - Foto: REUTERS

Cabe recordar que en abril, el experiodista de CNN anunció en Twitter que su agente le había notificado su despido.

“Estoy atónito. Después de 17 años en CNN, habría pensado que alguien en la gerencia tendría la decencia de decírmelo directamente. En ningún momento me dieron ninguna indicación de que no podría continuar haciendo el trabajo que me encantaba en la cadena”, escribió en ese momento.

Según los informes, CNN lo dejó ir después de que los ejecutivos de la cadena se “exasperaron” por un tenso intercambio en el aire con el candidato presidencial republicano Vivek Ramaswamy.

Lemon, que saltó a la fama en la radiodifusión como una de las pocas personalidades afroamericanas de las noticias televisivas homosexuales, fue despojado en noviembre de su puesto de presentador en solitario en el horario de máxima audiencia y colocado junto a Kaitlan Collins y Poppy Harlow, como parte del programa matutino renovado del entonces jefe Chris Licht.

En febrero, el nativo de Baton Rouge fue criticado por sus controvertidos comentarios sobre la candidata presidencial republicana Nikki Haley, de 51 años, de Carolina del Sur. - Foto: Reuters / Scott Morgan

Pero solo unas semanas después de su nuevo concierto, Lemon se enfrentó con sus dos coanfitriones por los comentarios que hizo al aire sobre el fútbol femenino cuando sugirió que el equipo masculino de EE. UU. debería recibir un pago mayor que el femenino.

En febrero, el nativo de Baton Rouge fue criticado por sus controvertidos comentarios sobre la candidata presidencial republicana Nikki Haley, de 51 años, de Carolina del Sur.

“Nikki Haley no está en su mejor momento, lo siento”, dijo Lemon al aire. “Cuando se considera que una mujer está en su mejor momento, en sus 20, 30 y tal vez en sus 40″.

El graduado de Brooklyn College se vio obligado a tomar un entrenamiento de sensibilidad y luego se disculpó por sus comentarios, calificándolos de “falsos e irrelevantes”, y elogió a las mujeres en su vida, según The New York Post.

Se esperaba que Lemon, quien ganaba $7 millones de dólares al año en CNN, se fuera con un pago de $25 millones de dólares. Sin embargo, esta información aún no se ha confirmado.

Su ex jefe, Licht, renunció después de un perfil desastroso que apareció en la revista Atlantic.