Donald Trump está pidiendo donaciones a sus seguidores tras allanamiento de su casa en Florida

En medio de la tormenta política y social que ha dejado el allanamiento de la mansión del empresario y expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ahora el magnate ha levantado su voz para hacer una seria petición a sus seguidores para que lo apoyen en medio de la “cacería de brujas” que estarían haciendo en su contra los agentes federales.

Las declaraciones de Trump fueron enviadas a través de una carta personal para cada uno de sus suscriptores en su plataforma digital. En su carta, el empresario no detalló específicamente para qué se iba a utilizar el dinero, aunque algunos medios estadounidenses han venido sosteniendo el rumor de que el dinero sería para una próxima candidatura.

Con la frase “Save America” el expresidente encabeza su carta, y continúa contando sobre el allanamiento de su casa en Florida, Mar-a-Lago, afirmando que vivió una “violación” por parte de los agentes federales. “Nada como esto le había sucedido antes a un presidente de los Estados Unidos, y es importante que sepa que no fue solo mi hogar el que fue violado, sino el hogar de todos los estadunidenses patriotas por los que he estado luchando desde ese momento icónico que bajé por las escaleras mecánicas doradas en 2015“, afirma el empresario en su carta, según recoge el medio Excelsior.

Y agregó: “Necesito que todos los patriotas estadunidenses de sangre roja den un paso al frente durante este tiempo... Por favor, envíen una donación INMEDIATAMENTE para apoyarme públicamente en contra de esta CAZA DE BRUJAS INTERMINABLE”, concluyó en su carta e invitó a sus seguidores a que lo apoyen en medio de las acciones legales que enfrenta actualmente.

Fue justamente este lunes 8 de agosto cuando el expresidente estadounidense anunció la irrupción de agentes del FBI en su mansión. La simbólica propiedad fue siempre el eje de muchas de sus operaciones e incluso de sus polémicas. Se ha dicho que allá iba a refugiarse Melania en los tiempos más aciagos de su relación con el magnate y también que allá fue Trump como primer mandatario a esconder documentos secretos, cuando vivía las duras y las maduras en la Casa Blanca en Washington.

Entre tanto, imágenes aéreas mostraron autos policiales fuera de la propiedad. Simpatizantes del exgobernante también se congregaron en el sitio ondeando afiches y banderas de Estados Unidos con el rostro de Trump. “Es una mala conducta procesal”, indicó Trump y la consideró “un ataque de los demócratas de la izquierda radical que desesperadamente no quieren que me postule a la Presidencia en 2024″.

“Semejante asalto solo podría ocurrir en países quebrados del Tercer Mundo. Lamentablemente, Estados Unidos se ha convertido en uno de esos países”, afirmó. “¡Incluso entraron en mi caja fuerte!”, aseguró Trump, quien según el diario The New York Times no estaba en el lugar.

En ese proceso, su “hermosa Mar-a-Lago” tiene mucho que ver. Los Archivos Nacionales dijeron en febrero que habían recuperado 15 cajas de documentos de la propiedad de Trump en Florida. Según el diario The Washington Post, había textos altamente clasificados que Trump se llevó de Washington tras su derrota en las elecciones de 2020.

Los documentos y recuerdos –que también incluían correspondencia del expresidente Barack Obama– deberían haber sido entregados por ley al final de la presidencia de Trump, pero en cambio acabaron en su complejo de Mar-a-Lago.

La recuperación de las cajas suscitó dudas sobre el cumplimiento de Trump de las leyes sobre registros presidenciales promulgadas tras el escándalo Watergate de los años setenta, que exigen a presidentes preservar los registros relacionados con la actividad de su administración.

Los Archivos Nacionales solicitaron entonces que el Departamento de Justicia abriera una investigación sobre las prácticas de Trump.

*Con información de la AFP.