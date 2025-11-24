Suscribirse

Mundo

Donald Trump hace llamada crucial con Xi Jinping, en medio de tensiones con Venezuela y proceso de paz con Ucrania

El presidente norteamericano confirmó que viajará a Pekín en abril para reunirse con su homólogo chino.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Mundo
24 de noviembre de 2025, 7:01 p. m.
El presidente Donald Trump, a la izquierda, y el presidente chino Xi Jinping se dan la mano antes de su reunión en el aeropuerto internacional de Gimhae en Busan, Corea del Sur, el jueves 30 de octubre de 2025. (Foto AP/Mark Schiefelbein)
Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping se dan la mano antes de su reunión en el aeropuerto internacional de Gimhae en Busan, Corea del Sur, el 30 de octubre de 2025. (Foto AP/Mark Schiefelbein) | Foto: AP

El presidente Donald Trump elogió la relación “extremadamente fuerte” entre Estados Unidos y China tras conversar con su homólogo Xi Jinping, pero no hizo mención al controvertido tema de Taiwán.

Por su parte, el presidente de China, Xi Jinping, dijo que “apoya todos los esfuerzos comprometidos con la paz” en Ucrania, después de que la administración de Donald Trump presentara un plan que ha recibido críticas desde el continente europeo respecto a las cesiones de Kiev a Moscú.

Xi se lo ha trasladado así a su homólogo estadounidense en una llamada telefónica que han mantenido durante la jornada, en la que ha dicho que espera que “todas las partes continúen reduciendo sus diferencias y alcancen un acuerdo de paz justo, duradero y vinculante lo antes posible para resolver la crisis desde la raíz”.

El presidente estadounidense Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping llegan a una cena de estado en el Gran Salón del Pueblo el 9 de noviembre de 2017 en Beijing, China. Trump está en un viaje de 10 días a Asia. (Foto de Thomas Peter - Piscina/Getty Images)
El presidente estadounidense Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping | Foto: Getty Images

Por otro lado, el jefe de Estado chino dijo que las relaciones entre China y EE. UU. “se han mantenido estables y han mejorado en general”, especialmente tras la reunión bilateral mantenida el mes pasado en Corea del Sur y que “generó numerosos consensos importantes, lo que impulsó el progreso constante” de los lazos, “además de enviar una señal positiva al mundo”.

“Esto demuestra una vez más que el principio de que la cooperación beneficia a ambas partes y la confrontación la perjudica es un principio de sentido común, verificado repetidamente en la práctica, y que el logro mutuo y la prosperidad común entre China y Estados Unidos es una realidad tangible”, dice el comunicado del Ministerio de Exteriores chino.

Contexto: China vuelve a desafiar a EE. UU. y anuncia importante avance que tendría como sede Shanghái

En este sentido, Xi ha incidido en que ambas partes “deben mantener este impulso, adherirse a la dirección correcta, mantener una actitud de igualdad, respeto y beneficio mutuo, ampliar la cooperación, reducir la lista de problemas, esforzarse por lograr un progreso más positivo, abrir nuevos espacios para la cooperación en las relaciones (bilaterales) y beneficiar a los pueblos de ambos países y el mundo”.

Por último, ha aclarado la postura china sobre Taiwán, enfatizando que su “retorno” es “un elemento importante del orden internacional de posguerra”.

Xi Jinping Donald Trump
Xi Jinping y Donald Trump | Foto: AP / Adone Stock

“China y Estados Unidos lucharon codo con codo contra el fascismo y el militarismo, y ahora deben trabajar juntos para salvaguardar los logros de la victoria en la Segunda Guerra Mundial”, concluyó.

¿Esperada conversación?

El presidente estadounidense ha catalogado de “excelente” la conversación telefónica con Xi, en la que han tratado temas como la guerra de Ucrania, la crisis del fentanilo, así como la cuestión de la soja y otros productos agrícolas.

“Hemos cerrado un acuerdo positivo y muy importante para nuestros grandes agricultores, y esto solo seguirá mejorando. Nuestra relación con China es extremadamente sólida. Esta llamada ha sido la continuación de nuestra exitosa reunión en Corea del Sur hace tres semanas”, dijo Trump el mandatario en Truth Social.

Trump ha asegurado que desde el último encuentro las partes “han avanzado significativamente para mantener” sus acuerdos “actualizados”. “Acordamos que es importante comunicarnos con frecuencia, algo que espero con interés”, aseveró.

Trump rebaja los aranceles a China.
Donald Trump y Xi Jinping. | Foto: AFP

El magnate republicano también ha informado de que ha aceptado una invitación por parte de su homólogo para visitar Pekín en abril y ha dicho que también visitará Washington. “Él será mi invitado en una visita de Estado a Estados Unidos más adelante este año”, dijo, sin precisar la fecha.

*Con información de Europa Press.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Alerta en EE. UU.: el vórtice polar podría causar frío extremo y nevadas desde esta semana

2. Lev Tahor, la secta que fue hallada en Antioquia y genera preocupación: se le acusa de graves delitos y tener prácticas extrañas

3. Huertas y Mejía, los dos generales que tienen en crisis al Ejército por presuntos nexos con grupos criminales

4. Inter Miami jugaría en Colombia: se conoció contra quién y la posible fecha

5. Trump podría confirmar la existencia de vida inteligente no humana. Este sería el momento, según un director de cine

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Donald TrumpXi Jinping

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.