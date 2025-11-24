Donald Trump hace llamada crucial con Xi Jinping, en medio de tensiones con Venezuela y proceso de paz con Ucrania

El presidente Donald Trump elogió la relación “extremadamente fuerte” entre Estados Unidos y China tras conversar con su homólogo Xi Jinping, pero no hizo mención al controvertido tema de Taiwán.

Por su parte, el presidente de China, Xi Jinping, dijo que “apoya todos los esfuerzos comprometidos con la paz” en Ucrania, después de que la administración de Donald Trump presentara un plan que ha recibido críticas desde el continente europeo respecto a las cesiones de Kiev a Moscú.

Xi se lo ha trasladado así a su homólogo estadounidense en una llamada telefónica que han mantenido durante la jornada, en la que ha dicho que espera que “todas las partes continúen reduciendo sus diferencias y alcancen un acuerdo de paz justo, duradero y vinculante lo antes posible para resolver la crisis desde la raíz”.

El presidente estadounidense Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping | Foto: Getty Images

Por otro lado, el jefe de Estado chino dijo que las relaciones entre China y EE. UU. “se han mantenido estables y han mejorado en general”, especialmente tras la reunión bilateral mantenida el mes pasado en Corea del Sur y que “generó numerosos consensos importantes, lo que impulsó el progreso constante” de los lazos, “además de enviar una señal positiva al mundo”.

“Esto demuestra una vez más que el principio de que la cooperación beneficia a ambas partes y la confrontación la perjudica es un principio de sentido común, verificado repetidamente en la práctica, y que el logro mutuo y la prosperidad común entre China y Estados Unidos es una realidad tangible”, dice el comunicado del Ministerio de Exteriores chino.

En este sentido, Xi ha incidido en que ambas partes “deben mantener este impulso, adherirse a la dirección correcta, mantener una actitud de igualdad, respeto y beneficio mutuo, ampliar la cooperación, reducir la lista de problemas, esforzarse por lograr un progreso más positivo, abrir nuevos espacios para la cooperación en las relaciones (bilaterales) y beneficiar a los pueblos de ambos países y el mundo”.

Por último, ha aclarado la postura china sobre Taiwán, enfatizando que su “retorno” es “un elemento importante del orden internacional de posguerra”.

Xi Jinping y Donald Trump | Foto: AP / Adone Stock

“China y Estados Unidos lucharon codo con codo contra el fascismo y el militarismo, y ahora deben trabajar juntos para salvaguardar los logros de la victoria en la Segunda Guerra Mundial”, concluyó.

¿Esperada conversación?

El presidente estadounidense ha catalogado de “excelente” la conversación telefónica con Xi, en la que han tratado temas como la guerra de Ucrania, la crisis del fentanilo, así como la cuestión de la soja y otros productos agrícolas.

“Hemos cerrado un acuerdo positivo y muy importante para nuestros grandes agricultores, y esto solo seguirá mejorando. Nuestra relación con China es extremadamente sólida. Esta llamada ha sido la continuación de nuestra exitosa reunión en Corea del Sur hace tres semanas”, dijo Trump el mandatario en Truth Social.

Trump ha asegurado que desde el último encuentro las partes “han avanzado significativamente para mantener” sus acuerdos “actualizados”. “Acordamos que es importante comunicarnos con frecuencia, algo que espero con interés”, aseveró.

Donald Trump y Xi Jinping. | Foto: AFP

El magnate republicano también ha informado de que ha aceptado una invitación por parte de su homólogo para visitar Pekín en abril y ha dicho que también visitará Washington. “Él será mi invitado en una visita de Estado a Estados Unidos más adelante este año”, dijo, sin precisar la fecha.