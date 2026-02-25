Donald Trump redobla su línea dura: 10 mensajes concretos de su discurso de la Unión con posibles impactos en Colombia

El presidente Donald Trump se dirigió al mundo en el esperado discurso de la Unión este martes a las 9 de la noche. “Será un discurso largo”, comenzó. Sus palabras habían generado expectativa, no tanto por los anuncios que podrían venir, sino por el difícil contexto político y el agitado panorama mundial en que el jefe de la Casa Blanca llegaba a esta cita histórica.

“El discurso se produjo en un momento en que Trump enfrenta los índices de aprobación más bajos de su segundo mandato y los republicanos temen perder en las elecciones intermedias de noviembre. También, días después de que la Corte Suprema asestara un revés a sus políticas arancelarias”, explicaba el diario The New York Times sobre esa coyuntura adversa.

Trump, sin embargo, intentó darle la vuelta. En una presentación llena de frases altisonantes, símbolos y afirmaciones inexactas, mostró que no afloja un ápice y que, por el contrario, su discurso se endurece en los temas que son el corazón de su agenda.

Y cumplió su promesa. Su discurso no solo fue largo, sino que rompió el récord en extensión que, hasta ahora, había tenido Bill Clinton. Duró una hora y 47 minutos. Estos fueron sus principales mensajes con impactos en Colombia.

1. La migración: “Que se larguen de aquí rápido”

El primer mandatario endureció aún más su discurso: “Tras cuatro años en los que millones y millones de inmigrantes ilegales cruzaron nuestras fronteras sin ningún tipo de control, ahora tenemos la frontera más fuerte y segura de la historia de Estados Unidos, con diferencia. En los últimos nueve meses, no se ha admitido a ningún inmigrante ilegal en Estados Unidos. Pero siempre permitiremos la entrada legal de personas que amen a nuestro país y trabajen arduamente para mantenerlo”, dijo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia su primer discurso sobre el estado de la Unión de su segundo mandato. Foto: AFP

“¡Estamos deportando a criminales inmigrantes ilegales de nuestro país en cantidades récord y los estamos sacando de aquí rápidamente! Que se larguen de aquí rápido, no los queremos”, aseveró.

2. La guerra contra las drogas

El presidente dejó claro que se trata de una prioridad 1A para Estados Unidos, y que esa lucha es transnacional. “Estamos restaurando la seguridad y la dominación de Estados Unidos en el hemisferio occidental, actuando para proteger nuestros intereses nacionales y defender a nuestro país de la violencia, las drogas, el terrorismo y la injerencia extranjera... Durante años, amplias zonas de territorio en nuestra región, incluidas grandes partes de México, han estado controladas por sanguinarios carteles de la droga”, aseguró.

Describió luego al fentanilo como un “arma de destrucción masiva”.

“Con nuestra nueva campaña militar, hemos detenido el ingreso de cantidades récord de drogas a nuestro país y prácticamente hemos detenido por completo su ingreso por agua o mar; probablemente lo hayan notado”, agregó.

3. Venezuela: “De cerca”

Trump mencionó la operación contra Nicolás Maduro en la cual el Gobierno norteamericano logró uno de los éxitos militares más grandes de su historia, al sacar al dictador en minutos del fuerte militar en el que se encontraba. “Un gran grupo de luchadores, héroes. Líderes de muchos países me dijeron: ‘Es impresionante. Capturaron a Nicolás Maduro para que enfrentara a la justicia de Estados Unidos’, una victoria colosal para Estados Unidos y para Venezuela”.

Trump aseguró que trabajan “de cerca con la nueva presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez”. (AP Photo/Alex Brandon) Foto: AP

Trump agregó que hoy trabajan “de cerca con la nueva presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez”.

El presidente llevó a dos personas que generaron emoción a su discurso. Uno fue Enrique Márquez, preso político recién liberado, a quien presentó así a su familia: “Alejandra, me complace informarte que no solo han puesto en libertad a tu tío, sino que está noche está aquí, para celebrar su libertad contigo en persona”.

También condecoró a Eric Sloafer, jefe de misión y piloto de un helicóptero Chinook, quien fue herido en la operación contra Maduro.

4. “Hemos derrocado a uno de los líderes del cartel más siniestros”

Trump sacó pecho por la caída de alias el Mencho, afirmación que confirmaría que la Casa Blanca sí representó un papel determinante en esa operación, pese a que México ha querido dejar ver que se trató solo de cooperación de inteligencia. Trump ha dejado claro numerosas veces que no teme intervenir en otros países.

“Hemos derrocado a uno de los líderes del cartel más siniestros, lo vieron ayer”, reiteró en su discurso.

5. El petróleo: “Drill baby drill”

Trump habló de frente de las ganancias que había tenido Estados Unidos en Venezuela gracias al renacer de la industria petrólera tras la caída de Maduro (aunque no lo mencionó). Aseguró que el país ya ha vendido a Estados Unidos “más de 80 millones de barriles” de petróleo.

“La producción estadounidense de petróleo ha aumentado en más de 600.000 barriles diarios”, detalló. “La producción estadounidense de gas natural está en su punto más alto porque cumplí mi promesa de perforar, ¡vaya, perforar! Perfora, bebé, perfora”, exclamó entusiasta.

6. Los aranceles siguen

El presidente rechazó el fallo de la Corte Suprema que tumbó la médula de su política arancelaria para el mundo. Como se sabe, el magnate ha utilizado esta arma comercial para apretar y aflojar en su manejo de la política internacional. En su discurso, calificó la decisión del alto tribunal como “desafortunada”.

“Utilicé estos aranceles y recaudé cientos de miles de millones de dólares para lograr grandes acuerdos para nuestro país, tanto económicos como de seguridad nacional. Todo marchaba bien... Nos estaban estafando brutalmente. Todos lo saben. Todos lo saben, incluso los demócratas”, aseguró en su discurso.

"Nos estaban estafando brutalmente. Todos lo saben. Todos lo saben, incluso los demócratas”, aseguró el presidente. Foto: AP

Y, luego, agregó: “Creo que los aranceles, pagados por países extranjeros, como en el pasado, reemplazarán sustancialmente el sistema moderno de impuesto sobre la renta, aliviando así una gran carga financiera de la gente que amo”.

Sobre los nuevos aranceles, dio algunos detalles: “Son un poco más complejos, pero probablemente sean mejores, lo que dará lugar a una solución que será incluso más sólida que antes”.

7. Irán y otras amenazas: “La paz a través de la fuerza”

El presidente Trump volvió a mostrar los dientes. Al referirse sobre Irán, aseguró: “32.000 muertos, los asesinaron... Esta gente es terrible. Les advertimos que no siguieran con su armamento nuclear y están buscando esas ambiciones de seguir. Estamos en esas negociaciones y nunca tendrán un arma nuclear de preferencia”. Aclaró que “queremos llegar a un acuerdo” y que quisieran “resolver este problema a través de la diplomacia”.

“No permitiré que el patrocinador número 1 del terrorismo tenga un arma nuclear”, advirtió Trump. Foto: AFP

El líder de la Casa Blanca repitió la tesis en la que cree: “La doctrina de la paz a través de la fuerza”. Y advirtió: “No permitiré que el patrocinador número 1 del terrorismo tenga un arma nuclear”.

"No permitiré que el patrocinador número uno del terrorismo tenga un arma nuclear", el presidente Donald Trump afirmó que Irán busca desarrollar misiles que puedan alcanzar Estados Unidos. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/p4quvkROoc — Revista Semana (@RevistaSemana) February 25, 2026

8. El espejo retrovisor activado

El presidente Trump nunca ha soltado en sus discursos lo que significó, según él, el gobierno de Joe Biden. Para presentar sus logros dijo: “Acababa de heredar una nación en crisis, con una economía estancada, una inflación récord, una frontera abierta, un reclutamiento horrendo para militares y policías, una delincuencia rampante en el país y guerras y caos en todo el mundo... Un cambio radical para la historia”.

9. Las advertencias de fraude electoral

Trump le apostó a sembrar dudas sobre las elecciones de noviembre, sin detallarlas de frente: “El fraude es desenfrenado en nuestras elecciones. Es desenfrenado. Es muy sencillo. Todos los votantes deben mostrar una identificación. Todos los votantes deben mostrar prueba de ciudadanía para poder votar”.

“El fraude electoral es rampante en nuestras elecciones. Es rampante. Quieren hacer trampa. Lo han hecho. Y su política es tan mala que la única manera de que salgan elegidos es haciendo trampa, y vamos a detenerlo”, agregó.

10. Los mensajes a la galería

Trump, que tiene como una de sus banderas mejorar el bolsillo de los norteamericanos, hizo un esfuerzo por mostrar que las cosas están mejor. “El precio del pollo, la mantequilla, la fruta, los hoteles, los automóviles y el alquiler es mucho más bajo hoy que cuando asumí el cargo. E incluso la carne de res, que era muy cara, está empezando a bajar considerablemente”, dijo.

"Los estadounidenses que durante décadas han pagado los precios más altos del mundo por medicamentos recetados, ahora pagarán el precio más bajo del mundo". Foto: AP

También defendió Medicare, un eje fundamental del sistema de salud en ese país, y aseguró que hace un gran esfuerzo por bajar el precio de los medicamentos. “En virtud del acuerdo de nación más favorecida que acabo de promulgar, los estadounidenses que durante décadas han pagado los precios más altos del mundo por medicamentos recetados, ahora pagarán el precio más bajo del mundo por medicamentos en cualquier parte del mundo”, detalló.