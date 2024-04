Eclipse solar 8 de abril: ¿cuánto durará?

Aproximadamente 44 millones de personas viven a lo largo de la ruta donde el eclipse será total, y otros 200 millones residen en una franja adyacente de 320 kilómetros (200 millas) de ancho, asegurando que será el eclipse más observado en la historia del continente. Prácticamente, todos los habitantes del continente podrán disfrutar de un eclipse parcial, y aquellos que no estén en la ruta podrán verlo en línea, ya que la NASA ofrecerá horas de transmisión desde varias ciudades a lo largo del camino. The Associated Press proporcionará cobertura en vivo de las festividades que acompañarán al fenómeno.