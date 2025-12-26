MUNDO

Edmundo González estalla contra régimen de Maduro tras excarcelaciones en Venezuela

El presidente electo de Venezuela abogó por su yerno, Rafael Tudares, que recibió una pena de 30 años por “terrorismo”.

Redacción Mundo
26 de diciembre de 2025, 10:04 p. m.
Edmundo González y Nicolás Maduro.
Edmundo González y Nicolás Maduro. Foto: Montaje Semana

El opositor venezolano Edmundo González Urrutia cuestionó el viernes la libertad condicional que el gobierno otorgó a 99 personas que fueron detenidas en la crisis que siguió a la cuestionada reelección de Nicolás Maduro.

González Urrutia fue el rival de Maduro en esa elección de julio de 2024 y asegura que la ganó de forma abrumadora, mostrando como prueba las actas recogidas por los testigos de mesa.

El ministerio dedicado a temas penitenciarios comunicó la noche del jueves las excarcelaciones “como expresión concreta del compromiso del Estado con la paz, el diálogo y la justicia”.

Varias oenegés confirmaron la liberación de entre 45 y 63 “presos políticos”, entre ellos tres adolescentes y una médica de 65 años que fue condenada a 30 años por “traición a la patria” tras divulgar un audio con críticas hacia el gobernante venezolano.

“Celebrar una excarcelación no implica normalizar lo inaceptable”, escribió en X González Urrutia desde el exilio en España. “Quienes hoy recuperan la calle siguen privados de libertad plena. Siguen con procesos abiertos, vigilancia, amenazas implícitas, miedo”.

Venezuela libera decenas de presos políticos tras más de un año bajo custodia del régimen de Maduro

“¡Son rehenes!, personas detenidas arbitrariamente, utilizadas para enviar mensajes, ejercer presión, disciplinar a la sociedad y luego liberadas de forma selectiva, sin verdad ni garantías, cuando conviene al poder”, añadió el diplomático de 76 años.

“No se trata de números ni de balances políticos.Se trata de personas que nunca debieron estar privadas de libertad, de familias marcadas por la arbitrariedad, de derechos fundamentales vulnerados”, dijo González Urrutia.

QUITO, ECUADOR - JANUARY 28: Venezuelan Opposition Leader Edmundo González Urrutia speaks during a visit to Ecuador at Palacio de Gobierno on January 28, 2025 in Quito, Ecuador. Venezuelan opposition leader Edmundo Gonzalez visits Ecuador as part of a trip to different countries in Latin America. The government of Daniel Noboa recognizes Gonzalez as president-elect of Venezuela. (Photo by Henry Lapo/Agencia Press South/Getty Images)
Edmundo González Urrutia. Foto: Getty Images

Su yerno, Rafael Tudares, recibió una pena de 30 años por “terrorismo”, mientras la familia denunciaba su desaparición forzosa.

“En Venezuela, la libertad se administra. La dignidad humana se usa como moneda. Las personas se convierten en instrumentos”, dijo González Urrutia.

Las excarcelaciones comenzaron desde la madrugada del jueves, informó más temprano el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve).

María Corina Machado emite alerta sobre amenazas de ejecuciones extrajudiciales contra presos políticos en Venezuela

Defensores de derechos humanos señalan que las detenciones han tenido un “carácter arbitrario”.

“Reiteramos nuestro llamado a la liberación inmediata e incondicional de todas las personas privadas de libertad por razones políticas, conforme a los principios del debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la libertad personal”, indicó la ONG Justicia, Encuentro y Perdón.

Un hombre arrestado durante las protestas posteriores a las disputadas elecciones presidenciales del 28 de julio camina junto a sus familiares después de su liberación frente a la prisión de Tocuyito, en Tocuyito, estado de Carabobo, Venezuela, el 16 de noviembre de 2024. (Foto de Gabriela Pérez / AFP)
Un hombre arrestado durante las protestas posteriores a las disputadas elecciones presidenciales del 28 de julio camina junto a sus familiares después de su liberación frente a la prisión de Tocuyito, en Tocuyito, estado de Carabobo, Venezuela, el 16 de noviembre de 2024. (Foto de Gabriela Pérez / AFP) Foto: AFP

En Venezuela hay al menos 902 “presos políticos”, de acuerdo al conteo más reciente de la ONG Foro Penal.

Con información de AFP*

