Mundo

María Corina Machado emite alerta sobre amenazas de ejecuciones extrajudiciales contra presos políticos en Venezuela

La líder opositora responsabilizó al régimen de Maduro por cualquier daño físico y psicológico que ocurra a partir de estas amenazas.

Redacción Mundo
24 de diciembre de 2025, 2:37 p. m.
María Corina Machado y Nicolás Maduro
María Corina Machado y Nicolás Maduro Foto: Foto: Getty Images

La premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, publicó un fuerte mensaje en sus redes sociales en el que denunció un incremento en las amenazas contra presos políticos en Venezuela.

“En las últimas horas he recibido información de las amenazas directas y sistemáticas de ejecución extrajudicial contra presos políticos recluidos en la cárcel de El Rodeo, en Venezuela”, dijo Machado.

“Estas amenazas son emitidas por funcionarios de los órganos represivos del régimen y constituyen crímenes de lesa humanidad, violaciones graves al derecho internacional humanitario y un riesgo inminente para la vida de personas que hoy se encuentran en condición de rehenes del Estado”, continuó Machado.

Según la líder opositora, se trata de intimidaciones directas, reiteradas y “dirigidas a personas totalmente indefensas, privadas de libertad y bajo custodia estatal”.

“El régimen es responsable por cualquier daño físico y psicológico que ocurra a partir de estas amenazas”, dijo la líder opositora en su mensaje vía X.

El pasado 20 de diciembre, el presidente electo, Edmundo González, denunció el “riesgo de muerte” que corren los presos por motivos políticos en Venezuela debido a la falta de atención médica adecuada.

“Cuando una persona gravemente enferma permanece bajo custodia del Estado sin tratamiento, su vida está claramente en peligro. Y cuando ese patrón se repite, el riesgo de muertes en custodia deja de ser excepcional”, dijo González en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X.

González mencionó además que hay casos en los que las enfermedades graves como cardiopatías, cáncer, afecciones neurológicas, ginecológicas o trastornos de salud mental “se desarrollan y agravan en reclusión, sin atención médica”.

Semanas atrás, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió de la falta de atención médica bajo custodia en Venezuela.

Esta sería la drástica medida que tomaría el régimen de Maduro en contra de quien promueva y respalde bloqueos navales

“Esa advertencia coincide con la información documentada por las organizaciones y con lo que hoy viven estos presos políticos”, dijo.

El pasado 6 de diciembre, la oposición venezolana confirmó la muerte del exgobernador del estado de Nueva Esparta, Alfredo Díaz, durante una “injusta condena” en la cárcel de El Helicoide, en Caracas.

Vista general de la Cárcel Helicoide en Caracas. El Gobierno de Venezuela otorga medidas cautelares a presos políticos que se encontraban detenidos en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN). 39 presos políticos y colectivos fueron liberados con medidas cautelares por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
Vista general de la Cárcel Helicoide en Caracas. Foto: LightRocket via Getty Images

“Hoy, lamentablemente, fallece injustamente en prisión un líder inocente”, dijo la principal coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática, en su cuenta de la red social X.

Noticias Destacadas