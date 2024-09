Edmundo González expuso las razones puntuales para haber salido de Venezuela y responde a sus críticos: “Seguiré comprometido”

“He decidido salir de Venezuela y trasladarme a España, a cuyo gobierno agradezco profundamente que me haya acogido y me dé protección en estos momentos. Igualmente, agradezco a la Embajada de los Países Bajos en Venezuela. Tal decisión la he tomado pensando en Venezuela y en que nuestro destino como país no puede, no debe ser, el de un conflicto de dolor y sufrimiento”, dijo inicialmente González en su comunicado de este lunes.