EE. UU. anunció el despliegue de 7.000 soldados adicionales en Alemania

El Gobierno estadounidense siempre ha manifestado que no intervendrá en la lucha armada entre Rusia y Ucrania en Europa oriental.

Un alto cargo estadounidense aseguró que el Pentágono (corporación encargada de la Defensa de Estados Unidos) seleccionará y enviará a 7 mil uniformados de sus Fuerzas Militares a Alemania, como respuesta a Rusia por la invasión que inició sobre Ucrania este 24 de febrero.

De acuerdo con el funcionario norteamericano, la idea del envío de soldados a tierras germanas no es precisamente poder intervenir en el conflicto ruso-ucraniano, sino “tranquilizar a los aliados de la Otan (Organización del Tratado Atlántico Norte), disuadir un ataque ruso y estar preparados para apoyar las necesidades de la región”.

Asimismo, informó que este despliegue se realizaría en los próximos días.

Cabe recordar que estas palabras concuerdan con lo dicho con el presidente estadounidense, Joe Biden, quien manifestó que “nuestras fuerzas no están involucradas ni lo estarán en el conflicto con Rusia en Ucrania”.

Las ‘amenazas’ de Biden a Putin

No obstante, aunque el primer mandatario estadounidense asegure que no colocará su Ejército al servicio de una guerra europea, esto no es impedimento para rechazar el ataque ordenado por el presidente ruso, Vladimir Putin, a Ucrania, además de anunciar algunos bloqueos económicos al gigante euroasiático.

“Limitaremos la capacidad de Rusia de crear negocios en dólares, euros y yenes. Vamos a hacer que no crezcan sus fuerzas militares [...] desarticularemos su capacidad de crecer en la economía mundial, sancionaremos a bancos rusos que tienen más de un billón de dólares en activos, atacaremos los activos de los millonarios rusos”, explicó Biden en conversación con los medios de comunicación.

Asimismo, criticó tajantemente la actitud de Putin y de su gobierno, asegurando que el Kremlin está justificando un conflicto bélico que no tiene un objetivo claro, pero que sí afecta a cientos de miles de vidas en el oriente europeo.

“Esta es una agresión para ampliar su imperio. Putin escogió una guerra sin causa, y estas acciones de Putin revelan el peligro para el futuro del mundo”, añadió.

No obstante, Biden recalcó que por más que Rusia quiera expandirse su plan no llegará a buen puerto; por el contrario, lo dejará mal parado ante el mundo y la historia universal.

“Esto le costará mucho a Rusia, nos aseguraremos de eso y Putin terminará convertido en un paria (…) El conflicto ya es grande y vamos a tratar que no sea más grande”, indicó.

“Quien interfiera enfrentará consecuencias”: Putin

Sin embargo, las palabras de Biden parecen no tener mayor importancia para Vladimir Putin, quien en la madrugada de este jueves, cuando anunció en televisión pública el ataque a Ucrania, se mostró frío y decidido a continuar con sus planes, lanzando algunas amenazas en contra de los países u organizaciones que quieran impedirlos.

“A cualquiera que considere interferir desde el exterior, si lo hace, enfrentará consecuencias mayores que cualquiera que haya enfrentado en la historia”, fueron las duras palabras del líder del Kremlin, según declaraciones recogidas por el Daily Mail.

Horas después, y tras las críticas recibidas por parte de Occidente, Putin explicó que la invasión a Ucrania era la única forma que tenía su país de defenderse ante las amenazas extranjeras que, según él, han llegado durante las últimas semanas.

“Lo que está pasando es una medida forzosa (…) No nos han dejado otra opción que hacerlo. Los riesgos de seguridad creados eran tales que era imposible responder a través de otros medios”, dijo el primer mandatario ruso durante una reunión que mantuvo con algunos empresarios, según un reporte de Sputnik, una de las agencias de noticias más importantes de Rusia.

Por ser una noticia de interés mundial, todo el contenido sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania será de libre acceso para nuestros lectores en todas las plataformas digitales de SEMANA. Siga el minuto a minuto de lo que está ocurriendo.