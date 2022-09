El actor de ‘Riverdale’, Ryan Grantham, fue condenado a cadena perpetua

Tras los sucesos que llevaron al joven actor de 24 años, Ryan Grantham, quien es reconocido por su papel en la serie Riverdale, a quitarle la vida a su madre, como él mismo lo confesó, y luego de esto, planear una estrategia para atacar al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, la justicia canadiense ya emitió la condena que pagará.

Durante la audiencia que se presentó en la Corte Suprema de Columbia Británica en Vancouver, Canadá, se dictó sentencia en contra de Grantham, quien deberá pagar una cadena perpetua por los crímenes cometidos y, como añadidura, el joven no podrá solicitar la libertad condicional sino después de haber cumplido 14 años de haber entrado a prisión.

Entretanto, cabe recordar que el joven actor confesó el asesinato de su madre desde hace unos 6 meses atrás, por lo que el juicio continuó para evaluar la salud mental de Grantham, así como seguir investigando el hecho y la relación de este con sus seres queridos.

En marzo de 2020, el actor atacó a su propia madre, Bárbara Waite, de 64 años, provocándole la muerte tras impactarla con un tiro en la nuca mientras ella tocaba el piano, en su casa de Squamish, región de la Columbia Británica.

La confesión sobre el intento de ataque contra el líder político canadiense se dio en medio de una audiencia judicial, mismas que estaría llevando el actor por el asesinato de su madre. Según medios locales, la Fiscalía reveló cómo este hombre, justamente el día después de acabar con la vida de su progenitora y grabar el hecho en un video, mostró el cuerpo de la víctima.

La CBC News, cadena informativa canadiense, informó que el joven Grantham habría comenzado su travesía para asesinar a Trudeau el día después de asesinar a su madre, cuando emprendió el viaje a Ottawa con tres armas de fuego, elementos incendiarios, munición suficiente, equipo para acampar y un mapa, todo esto con el objetivo de agredir a Trudeau.

En medio de las audiencias, el joven insistió en que el asesinato de su madre habría sido con el objetivo de que ella no se diera cuenta del “crimen que iba a cometer”, haciendo referencia al intento de asesinato hacia el primer ministro canadiense. Incluso, reveló que se sentía muy mal y se “odiaba” a sí mismo por el crimen cometido.

Sin embargo, además del asesinato de su madre y su intención de agredir a Trudeau, el joven actor también confesó que en medio de su viaje a Ottawa, cuando paró en Hope, una comunidad cercana a Vancouver, habría sentido la necesidad de sacar sus armas y abrir fuego en medio de una zona pública, ya fuera en el puente Lions Gate de Vancouver o en su ‘alma mater’, la Universidad Simon Fraser.

Ante sus ideas criminales, el joven afirmó que antes de seguir asesinando a otras personas, prefirió entregarse a las autoridades de esa región y confesar que había asesinado a su mamá, según recoge el medio citado. También se agregó que en medio de las últimas audiencias del caso se habrían conocido los exámenes psiquiátricos del joven. La fiscal encargada recalcó que este joven habría estado pasando por una “depresión clínica” al momento del ataque contra su madre.

Como una “madre que amaba mucho a su hijo y que no tenía motivos para tenerle miedo”, y un “abuso desgarrador”, calificó la fiscal del caso el asesinato de la señora Bárbara Waite, quien padecía cáncer.

Por su parte, el joven actor afirmó en la audiencia que reconocía su error y que le “dolía” haber cometido el crimen que acabaría con su vida, ya que se estima una larga condena que pasará en la cárcel.

“No puedo explicar ni justificar mis acciones. No tengo excusa. Me duele pensar en lo mucho que desperdicié mi vida. Frente a algo tan horrible, pedir perdón parece tan inútil. Pero desde cada fibra de mi ser, lo siento. Algún día, si alguna vez salgo de prisión, espero continuar en este camino de mejorarme”, afirmó Grantham en medio de sus audiencias.