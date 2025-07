El piloto sorprendió a su abuela, quien no tenía idea de que su nieto era el encargado de volar el avión que abordó, y lo hizo con unas conmovedoras palabras que emocionaron a los viajeros .

Carolyne, su abuela, pensaba que se encontrarían después, en la zona de aterrizaje. No se imaginaba que su nieto estaría a cargo del vuelo en el que iba a viajar.

“Entonces, cuando se dio cuenta de que era yo, nunca olvidaré el momento en que saltó al pasillo y me vio allí de pie, con su expresión. Y en ese momento, me puse nervioso. Pero estaba muy emocionado porque comprendí que esto era real. Esto realmente estaba sucediendo”, declaró Shurtz al New York Post.