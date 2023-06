El director de OceanGate, Stockton Rush, había manifestado que temía que no pudiera regresar a la superficie

La Guardia Costera de Estados Unidos confirmó que fallecieron los tripulantes del submarino Titán, que se encontraba en las aguas del Atlántico Norte. Así lo señalaron las autoridades, pues encontraron indicios de que el vehículo había hecho implosión. “Los restos son consistentes con una catastrófica pérdida de la presión de la cámara”, señaló la empresa propietaria del sumergible.

A bordo estaban cinco personas, quienes emprendieron una aventura para ver de cerca los restos del icónico Titanic, que se confirmó que fallecieron según las autoridades.

Stockton Rush es uno de los tripulantes fallecidos, quien era el director ejecutivo de la empresa estadounidense OceanGate Expeditions, la que operaba la misión que iba en busca de nuevos detalles del Titanic, y que desde el pasado domingo se perdió. El director estaba a bordo del submarino.

Reconocido como el máximo responsable de OceanGate, asume el cargo de CEO en esta empresa que coordina dicha travesía. Posee un título en ingeniería aeroespacial y fue el fundador de la compañía en el año 2009. Aunque el piloto no ha sido identificado oficialmente, se presume que Rush cumple con este rol, ya que se estima que el sumergible cuenta con cinco ocupantes en total.

Stockton Rush, tripulante del sumergible Titán. - Foto: AFP

Según fuentes oficiales, el propio Rush había enfatizado que tenía miedo de que el sumergible quedara atrapado debajo del agua y no pudiera volver a la superficie: “Lo que más me preocupa son las cosas que me impedirán llegar a la superficie”, había afirmado pensando en los riesgos que había en esta aventura que finalmente le quitó la vida.

Sin embargo, él mismo quiso no pensar en esta preocupación y manifestó que con un buen manejo, el Titán podría contrarrestar los peligros. “Eso es solo una técnica, una técnica de pilotaje… Está bastante claro: si hay un voladizo, no pases por debajo. Si hay una red, no te acerques… Entonces, puedes evitarlos si eres lento y constante”, dijo intentando demostrar confianza en sí mismo y en la embarcación.

Sumergible turístico perteneciente a OceanGate germi en la superficie del agua en un mar. Las operaciones de búsqueda y rescate continúan por parte de la Guardia Costera de EE. UU. en Boston después de que un submarino turístico que se dirigía al sitio del naufragio del Titanic desapareciera frente a la costa sureste de Canadá. (Foto de Ocean Gate / Handout / Agencia Anadolu a través de Getty Imágenes) - Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Su esposa es tataranieta de tripulantes del Titanic

Se conoció que uno de sus tripulantes está casado con una mujer que es descendiente de dos de los tripulantes del gran Titanic. Los ancestros de Wendy Rush viajaban en primera clase, en aquella época, pero con la gran tragedia perdieron la vida en 1912, cuando el enorme barco chocó de frente con un iceberg, según informa The New York Times.

Wendy, según el medio citado, está casada con Stockton desde 1986 y es “tataranieta del magnate Isidor Straus y su mujer, Ida, que viajaron en primera clase durante aquel primer y único crucero que cubría la ruta entre Southampton y Nueva York y acabó hundiéndose en mitad del Atlántico Norte. Straus, nacido en 1845, era copropietario de los grandes almacenes Macy’s”.

Se confirma la muerte de los 5 tripulantes del submarino Titán - Foto: AFP

Hay que decir que al interior del submarino, además de Rush, se encuentra el empresario originario de Pakistán, Shahzada Dawood, junto con su hijo Suleman, además del explorador británico Hamish Hardin y el francés Paul-Henry Nargeolet.

Todo parece indicar que la historia de amor de los antepasados de Wendy es la que personificaron Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, dando vida a Jack y Rose.

Isador era un hombre alemán nacido en 1845 y era descendiente de un terrateniente que había sido escogido por Napoleón Bonaparte para que fuera acompañante en la emancipación de los judíos que habitaban en baviera.

Su familia tuvo que sortearse en diversas situaciones y luego de ello su camino se cruza con el de Ida Blum, se enamoran y se casan en 1871, dando a luz a siete hijos, pero solo sobreviven seis, ya que uno de ellos falleció.