El gobierno de Pedro Sánchez le exige a Maduro que muestre todas las actas, tras decisión del TSJ

“En tanto esto no se produzca, no podremos reconocer el resultado de las elecciones”, insistieron estas fuentes, prometiendo que el Gobierno español seguirá “trabajando para que se respete la voluntad democrática del pueblo de Venezuela” con sus socios europeos y latinoamericanos.

El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, se manifestó este viernes en el mismo sentido que el Gobierno español. “Nosotros seguimos diciendo que hay que probar este resultado electoral y de momento no hemos visto ninguna prueba. Y mientras no veamos un resultado que sea verificable, no lo vamos a reconocer”, explicó a la prensa el Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores en Santander, en el norte de España, al margen de un coloquio.