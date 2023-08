El Helicoide, el “mayor centro de tortura” de Venezuela, está ‘en el ojo del huracán’

Navarro estuvo encarcelado cinco meses en 2018 en el Helicoide: “Presencié y a su vez fui víctima de tortura. Me pusieron una pistola en la boca (en un interrogatorio), cargada, desbloqueada (...), me golpeaban”. Él lo define como el “mayor centro de tortura no solo de Venezuela, sino de América Latina”.