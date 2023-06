El hijo de Joe Biden aceptó culpabilidad por cargos fiscales y Donald Trump reaccionó

Hunter Biden, hijo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue noticia esta semana debido a sus cargos legales. El hijo del mandatario se enfrenta al Departamento de Justicia debido a que en 2018 y 2019 no cumplió con sus obligaciones tributarias. También se le acusa de haber comprado un arma de fuego en 2018, cuando consumía drogas. Debido a esto, tanto él como su equipo legal han estado negociando con fiscales federales, según reporta The New York Times.

Según este medio, el acuerdo dependería de que Biden permanezca libre de drogas durante 24 meses y acepte no volver a poseer un arma de fuego nunca más. El acuerdo aún debe ser aprobado por un juez federal. Se espera que Biden comparezca ante un tribunal federal en Delaware en los próximos días para ser procesado por cargos fiscales menores y declararse culpable.

Ante esto, Donald Trump dijo que el Departamento de Justicia era “corrupto” y que su sistema legal “está roto”. Además, calificó la negociación de ser tratada como “un asunto de multas de tránsito”.

Frase

“Vamos en el camino correcto”,

Joe Biden - Foto: ap

dijo Joe Biden sobre la visita de Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, a China. Tras varios meses de fuertes tensiones entre la Casa Blanca y Pekín, Blinken se reunió con el presidente Xi Jinping. Ambas naciones celebraron el acercamiento.

Cifra

150.000

Pacientes de dengue en Perú. - Foto: ap

casos sospechosos de dengue ponen en alerta a Perú. De acuerdo con lo dicho durante una rueda de prensa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el país presenta un volumen de casos cuatro veces mayor al de años anteriores. Hoy se encuentra bajo estado de emergencia debido a la enfermedad.

Foto

¡Arde París!

Explosión en Paris dejó más de 30 heridos. - Foto: getty images

El miércoles pasado, una fuerte explosión sacudió a París. El incidente además ocasionó un fuerte incendio en varias edificaciones del quinto distrito, cerca del famoso Panteón. Al cierre de esta edición, la cifra de heridos llegaba a 37, cuatro de ellos en grave estado, según reportó el diario Le Figaro.

Perú

Golpe a Castillo

Betssy Chávez, ex primera ministra de Perú. - Foto: reuters

La ex primera ministra y jefa de gabinete del expresidente peruano Pedro Castillo fue arrestada el martes pasado. A Betssy Chávez se le acusa por el delito de rebelión y conspiración por presuntamente haber ayudado al expresidente a gestar su fallido golpe de Estado en diciembre pasado.

A Chávez ya se le había negado la posibilidad de salir del país en marzo de 2023, y tras el estudio de su caso, la Corte Suprema Andina ordenó la “captura inmediata” de la exfuncionaria. Según reportó la emisora local peruana RPP, un cuerpo de policías entró a su residencia y la sacaron escoltada hacia la patrulla.

Bolsonaro

Puede hacer historia

Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil. - Foto: afp

Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil y líder de la oposición del Gobierno actual, puede hacer historia y convertirse en el primer exmandatario de ese país en volverse inelegible. Todo comenzó con las elecciones presidenciales de 2022, cuando, presuntamente, Bolsonaro violó la ley electoral avalado por su partido, el Partido Demócrata Laborista o PTD, para reelegirse presidente.

Además, es acusado de descalificar a la justicia electoral, pues garantizó que hubo fraude electoral y que la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva no fue legítima. Por ello, el jueves comenzó el juicio en su contra, y para el cierre de esta edición aún no se conocía el veredicto, ¿Hará historia?

Honduras

“Calcinadas y tiroteadas”

Equipo forense recoge en bolsas los cadáveres de las reclusas fallecidas. - Foto: reuters

Así murieron 46 reclusas del Centro Femenino de Adaptación Social en Honduras, de acuerdo con un portavoz del Ministerio Público. El trágico evento ocurrió el martes 20 de junio, cuando, en medio de un motín, se enfrentaron dos bandas criminales dentro del centro penitenciario.

Según algunas sobrevivientes, la pandilla Barrio 18 sometió a las reclusas y se enfrentó con armas blancas y de fuego a las integrantes de la Mara Salvatrucha. De acuerdo con testimonios de afectadas, uno de los bandos encerró a otro en el Módulo 1 de la prisión y le prendió fuego incinerando colchonetas. Las autoridades encontraron varios cuerpos calcinados unos encima de otros, según reporta un portavoz de la policía.