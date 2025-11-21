Suscribirse

Mundo

El inquietante regreso de una fuerza militar histórica: el país se prepara para un escenario crítico

El ejército alemán buscaría la implementación de 26.000 nuevos soldados.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
21 de noviembre de 2025, 4:47 p. m.
Los tanques Leopard de fabricación alemana son una de las armas que podrían jugar a favor del ejército de Ucrania para combatir la invasión de Rusia
Los tanques Leopard de fabricación alemana. | Foto: Getty Images / Morris MacMatzen

Ante la inminente amenaza rusa, que preocupa a la Unión Europea en el contexto de Guerra con Ucrania, crecen las tensiones y la implementación de nuevas medidas de protección no se hacen esperar.

En la Segunda Guerra Mundial, el Ejército rojo venció a las fuerzas Alemanas en un operativo que es recordado por el vencimiento del Tercer Reich, y sentó las bases para el término de la guerra.

Contexto: El ejército más temido de la Segunda Guerra Mundial regresa con todo: gastó más en defensa que Francia e Inglaterra

Ochenta años después, en Alemania se aprobó un proyecto para volver a introducir el servicio militar en el país.

El Ejército ruso emprendió una ofensiva para que muchos jóvenes se sumen a las tropas para reemplazar a quienes han muerto o han resultado heridos en la invasión a Ucrania
El Ejército ruso | Foto: Getty Images/EyeEm

Inicialmente, no se plantea como algo obligatorio, sin embargo, en caso de que el conflicto entre Rusia y la Unión Europea tenga una escalada mayor, Alemania tendría como responder ante las ofensivas.

Contexto: Guerra en Oriente Medio: Ejército israelí informó nuevo ataque con misiles, mientras Irán afirmó que “no hay acuerdo” de alto el fuego

El canciller Friedrich Merz y el ministro de Defensa, Boris Pistorius, justificaron la medida dándole prioridad a la amenaza rusa. “Rusia lleva mucho tiempo realizando ataques híbridos contra nosotros”, ha sentenció Merz.

“He dicho ya otras veces que, por su tamaño y su capacidad económica, Alemania debe tener el ejército convencional más grande de Europa“, finalizó Merz.

Objetivos

De acuerdo con el medio El Cronista, el ejército alemán buscaría la implementación de 26.000 nuevos soldados.

De acuerdo con Europa Press, el nuevo servicio militar estaría dirigido a jóvenes de entre 18 y 25 años de edad, por su interés en traer gente joven al ejército, haciendo”más atractiva la formación y la remuneración”.

Imagen de referencia de bandera de Alemania.
Alemania. | Foto: Getty Images / Hiroshi Higuchi

Para atraer nuevos miembros, el ejército se compromete a pagar completamente la seguridad sanitaria, además de ofrecer a los reclutas un sueldo que puede llegar a los 2.000 euros netos mensuales.

Contexto: Atención: China sí planea darle armamento a Rusia para usar en Ucrania; sería un ejército de drones

Según el medio Deutsche Welle, todos los ciudadanos nacidos a partir de 2008 comenzarán a recibir correo del Ejército con un cuestionario. Específicamente, a partir de 2026, todos los varones de 18 años deberán indicar si están dispuestos a realizar el servicio militar, mientras que las mujeres recibirán la correspondencia, pero no tendrán la obligación de responder.

Rusia y la Otan

Fotos de la semana 9 mayo
Los soldados del ejército ruso marchan. | Foto: AP

Rusia no ha lanzado un ataque directo, ya que eso implicaría una guerra a gran escala con la Otan. Sin embargo, mantiene un conflicto de baja intensidad con incidentes constantes en el flanco oriental para desafiar y debilitar la cohesión de la alianza.

Los ataques rusos son una extensión de la guerra en Ucrania, y, a la vez, probar los límites de la paciencia de la Otan sin cruzar la línea que activaría la defensa colectiva.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Millonarios sigue con su limpia: a talento le dicen que no “será tenido en cuenta” en 2026

2. Confeso asesino del padre Darío Valencia tuvo su primera audiencia en Colombia tras ser extraditado desde Francia

3. “Lo vamos a matar”: alcalde de Chimichagua, Cesar, reveló cómo fue secuestrado por delincuentes en Soacha

4. Armando Benedetti enciende alarmas y advierte que la estabilidad económica del país estaría en riesgo en 2026

5. Trump da ultimátum a Ucrania para aceptar su plan de paz: Putin ya se pronunció

LEER MENOS

Noticias relacionadas

RusiaAlemaniaOTAN

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.