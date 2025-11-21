El inquietante regreso de una fuerza militar histórica: el país se prepara para un escenario crítico

Ante la inminente amenaza rusa, que preocupa a la Unión Europea en el contexto de Guerra con Ucrania, crecen las tensiones y la implementación de nuevas medidas de protección no se hacen esperar.

En la Segunda Guerra Mundial, el Ejército rojo venció a las fuerzas Alemanas en un operativo que es recordado por el vencimiento del Tercer Reich, y sentó las bases para el término de la guerra.

Ochenta años después, en Alemania se aprobó un proyecto para volver a introducir el servicio militar en el país.

El Ejército ruso | Foto: Getty Images/EyeEm

Inicialmente, no se plantea como algo obligatorio, sin embargo, en caso de que el conflicto entre Rusia y la Unión Europea tenga una escalada mayor, Alemania tendría como responder ante las ofensivas.

El canciller Friedrich Merz y el ministro de Defensa, Boris Pistorius, justificaron la medida dándole prioridad a la amenaza rusa. “Rusia lleva mucho tiempo realizando ataques híbridos contra nosotros”, ha sentenció Merz.

“He dicho ya otras veces que, por su tamaño y su capacidad económica, Alemania debe tener el ejército convencional más grande de Europa“, finalizó Merz.

Objetivos

De acuerdo con el medio El Cronista, el ejército alemán buscaría la implementación de 26.000 nuevos soldados.

De acuerdo con Europa Press, el nuevo servicio militar estaría dirigido a jóvenes de entre 18 y 25 años de edad, por su interés en traer gente joven al ejército, haciendo”más atractiva la formación y la remuneración”.

Alemania. | Foto: Getty Images / Hiroshi Higuchi

Para atraer nuevos miembros, el ejército se compromete a pagar completamente la seguridad sanitaria, además de ofrecer a los reclutas un sueldo que puede llegar a los 2.000 euros netos mensuales.

Según el medio Deutsche Welle, todos los ciudadanos nacidos a partir de 2008 comenzarán a recibir correo del Ejército con un cuestionario. Específicamente, a partir de 2026, todos los varones de 18 años deberán indicar si están dispuestos a realizar el servicio militar, mientras que las mujeres recibirán la correspondencia, pero no tendrán la obligación de responder.

Rusia y la Otan

Los soldados del ejército ruso marchan. | Foto: AP

Rusia no ha lanzado un ataque directo, ya que eso implicaría una guerra a gran escala con la Otan. Sin embargo, mantiene un conflicto de baja intensidad con incidentes constantes en el flanco oriental para desafiar y debilitar la cohesión de la alianza.