El ministro de Ambiente de Uruguay renuncia tras reconocer que mintió sobre su título universitario

El ministro de Medioambiente de Uruguay, Adrián Peña, renunció este lunes a su cargo tras una polémica después de que confirmara que no había terminado la carrera universitaria, a pesar de haber declarado lo contrario.

“Me equivoqué, asumí el error y hoy lo pago con lo más alto que me puede costar. Que no me pesa porque no estoy aferrado al cargo. Me pesa por las ganas de hacer cosas”, ha agregado tras anunciar su dimisión, según ha recogido ‘Observador’.

Hace unos días, el semanario uruguayo Búsqueda publicó que Peña habría ostentado el título de Administración de Empresas por la Universidad Católica de Uruguay sin que hubiese terminado el grado.

“El error fue el que reconocí, del que me arrepentí y pedí disculpas. Tiene que ver con haber mentido sobre ese título durante un tiempo”, ha expresado en una declaración a los periodistas en la que no ha aceptado preguntas.

Presidente de Uruguay Luis Lacalle Pou en la CELAC, enero 24 de 2023 - Foto: REUTERS

Además, Peña ha sostenido que su conducta no ha afectado ni al Estado ni a ningún acto de gobierno, porque es un “error” propio. “Debo de ser el primer ministro en la historia de este país que renuncia por un error de este tipo”, ha insistido.

También ha querido aclarar que tiene todas las materias y la tesis aprobadas, mientras que busca inscribirse “en la primer oportunidad que exista” en el seminario práctico de seis días, que ha afirmado que es el último requisito que le falta para obtener “el famoso título”, informa el diario uruguayo ‘El País’.

El hasta ahora ministro uruguayo ha agradecido el respaldo del presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, así como del partido político al que pertenece, Ciudadanos.

Lacalle, tras la noticia, ha asegurado que “hay plena conformidad” con la gestión de su exministro y ha señalado que “valora, entiende y comparte” su renuncia.

Robert Bouvier, vicepresidente de la compañía estatal de telecomunicaciones del Uruguay de telefonía móvil Antel, será el nuevo ministro en la cartera de Medioambiente, a propuesta de Peña.

Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay, lleva la contraria en la CELAC: “hay países acá que no respetan la democracia”

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou se expresó con contundencia durante el encuentro de la CELAC que se desarrolló en Argentina, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Lacalle Pou criticó la “ideologización” del foro y aseguró que una visión ideológica puede impedir ver que algunos países no respetan la democracia, poniendo así un sabor diferente al que le han querido dar varios líderes de izquierda del continente.

Presidente de Uruguay Luis Lacalle Pou y Daniel Salinas. (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP) - Foto: AFP

Pasar a la acción

Lacalle Pou, quien es presidente desde 2020 de Uruguay, aseguró de manera crítica que “no puede haber aquí un club de amigos ideológicos. En la variedad, en el cambio y en la alternancia estará la fuerza de esta organización. Mal hacemos en ponerle un tinte ideológico a la Celac. Cuidado con la tentación ideológica en los foros internacionales”.

Además, aseguró que los discursos son importantes, pero tienen que coincidir con acciones, dijo que no era recomendable cuando “estos foros se quedan en esos discursos y no se condicen con las acciones”. La Calle Pou también desestimó que la Celac sea el único escenario en el que los países pueden desarrollar las iniciativas y puso el ejemplo de Uruguay, que participa en otros bloques como el Mercosur.

El mandatario fue contundente en la idea de practicar con la acción, todo lo que se habla en los discursos, para prosperar y para que espacios como el de la Celac prosperen: “En algún momento ninguno de nosotros va a estar acá y no sabemos quién nos va a suceder, no sabemos cuál va a ser su ideología”.

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, es anfitrión de la cumbre de la CELAC. La eventual presencia de Nicolás Maduro ha avivado las tensiones. - Foto: Reuters / Pool (izquierda), Leonardo Fernández (derecha)

Países que no respetan la democracia

La participación de Lacalle Pou se dio después de la participación de los demás países, lo que le dio cierto tono de cierre, al asegurar que había que tener cuidado con la ideologización de este tipo de foros.

El presidente de Uruguay habló de los recientes hechos sucedidos en Brasil y condenó los actos violentos de quienes intentaron reversar los resultados electorales, tras la llegada de Luiz Lula da Silva.

En ese sentido, el uruguayo aseguró que a pesar de la condena, es importante que los países no tengan una visión única sobre realidades diferentes: “Tampoco ahí podemos tener una visión hemiplégica. Recién repasaba uno de los oradores la declaración de 100 puntos que vamos a suscribir. En el punto 3 y 4 se habla del respeto a la democracia, del respeto a los derechos humanos y a las instituciones. Claramente, hay países acá que ya lo he dicho, no respetan ni la democracia, ni las instituciones, los derechos humanos”.

Con información de Europa Press