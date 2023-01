Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay, lleva la contraria en la CELAC: “hay países acá que no respetan la democracia”

El presidente de Uruguay Luis Lacalle Pou se expresó con contundencia durante el encuentro de la CELAC que se desarrolla en Argentina, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Lacalle Pou criticó la “ideologización” del foro y aseguró que una visión ideológica puede impedir ver que algunos países no respetan la democracia, poniendo así un sabor diferente al que le han querido dar varios líderes de izquierda del continente.

Pasar a la acción

Lacalle Pou, quien es presidente desde 2020 de Uruguay aseguró de manera crítica “No puede haber aquí un club de amigos ideológicos. En la variedad, en el cambio y en la alternancia estará la fuerza de esta organización de este foto...Mal hacemos en ponerle un tinte ideológico a la CELAC. Cuidado con la tentación ideológica en los foros internacionales”.

Además aseguró que los discursos son importantes, pero tienen que coincidir con acciones, dijo que no era recomendable cuando “estos fotos se quedan en esos discursos y no se condicen con las acciones”. La Calle Pou también desestimó que la CELAC sea el único escenario en el que los países pueden desarrollar las iniciativas y puso el ejemplo de Uruguay, que participa en otros bloques como el Mercosur.

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, el primer ministro de Guyana, Mark Phillips, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, posan para una foto familiar durante la 7ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños ( CELAC ) en Buenos Aires, Argentina, el 24 de enero de 2023. - Foto: REUTERS

El mandatario fue contundente en la idea de practicar con la acción, todo lo que se habla en los discursos, para prosperar y para que espacios como el de la CELAC prosperen: “En algún momento ninguno de nosotros va a estar acá y no sabemos quien nos va a suceder, no sabemos cuál va a ser su ideología, si sé que venga quien venga va a defender los intereses nacionales”

Países que no respetan la democracia

La participación de Lacalle Pou se dio después de la participación de los demás países, lo que le dio cierto tono de cierre, al asegurar que había que tener cuidado con la ideologización de este tipo de foros.

El presidente de Uruguay habló de los recientes hechos sucedidos en Brasil y condenó los actos violentos de quienes intentaron reversar los resultados electorales, tras la llegada de Luiz Inacio Lula da Silva.

Discurso en la VII Cumbre de CELAC. https://t.co/75SP6QcK0Y — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) January 24, 2023

En ese sentido, el uruguayo aseguró que a pesar de la condena, es importante que los países no tengan una visión única sobre realidades diferentes: “Tampoco ahí podemos tener una visión hemiplégica. Recién repasaba uno de los oradores la declaración de 100 puntos que vamos a suscribir. En el punto 3 y 4 se habla del respeto a la democracia, del respeto a los derechos humanos y a las instituciones. Claramente hay países acá que ya lo he dicho, no respetan ni la democracia, ni las instituciones, los derechos humanos”.

El mandatario uruguayo también reconoció que era importante la alternancia de poder desde todos los países: “Hoy nos toca a nosotros estar acá, dentro de dos años estará otro presidente empujando para que esta comunidad tenga logros efectivos para nuestros pueblos”.

El presidente Gustavo Petro en la CELAC en Argentina habló sobre la crisis climática y los riesgos para el ser humano por el uso de combustibles. - Foto: Presidencia

Gustavo Petro habló de un fin de combustibles en la región

En la intervención del presidente Gustavo Petro en el marco de la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos del Caribe, el jefe de Estado aseguró que la producción de petróleo y carbón pueden acabar con la humanidad.

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, es anfitrión de la cumbre de la CELAC. Lacalle Pou, quien es presidente desde 2020 de Uruguay aseguró de manera crítica “No puede haber aquí un club de amigos ideológicos" y criticó la falta de democracia en países como Venezuela. - Foto: Reuters / Pool (izquierda), Leonardo Fernández (derecha)

“He tratado de construir sobre el problema de la humanidad, el riesgo de la seguridad es la crisis climática, que los líderes no podemos esconder a pesar de los intereses, la crisis climática acabará con la especie humana, esa nueva realidad es la del omnicidio porque lo produce el ser humano, es el consumo de petróleo, gas y carbón lo que puede matar la humanidad eso dice la ciencia”, sostuvo Petro.

Y agregó que la región debía pensar en una salida a la crisis climática: “En nuestras manos está la posibilidad de la vida, disminuir a cero el uso del petróleo y el carbón” aseguró.