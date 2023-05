El noble gesto de un domiciliario al que nadie le recibió el pedido a la 1:00 a.m.; esto hizo con la comida

siendo las 12.47am me cae el último pedido ya para retirarme a mi casa a descansar, el pedido lo tenía que recoger en San Isidro y llevarlo hasta la victoria, me dió un poco te temor por la hoea y la zona, llegue a la 1.10 al domicilio del cliente, le escribe al chat del aplicativo y no respondía, le llamé como 23 veces y no respondía, toque timbre muchas veces y tampoco respondía, habían pasado 30 minutos, me contacto con soporte de rappi y me pidieron que aguarde diez minutos más a lo que ellos se comunicaban con el cliente, ya habían pasado 40 minutos y eran ya las 2am, me dijeron que tenia que devolver el pedido mañana o de lo contrario tendría que pagarlo, pero que estupidez devolver MAÑANA cuando es comida y la comida se malogra, entonces recordé que en la cesta, hubicado en Av las torres San Luis vivían dos abuelitos, señores de la tercera edad los cuales dormían en una pequeña chosita, a pesar de no tener nada nosuqiera una camita donde dormir los señores son muy aseados, en el canal de separadora ellos se asean y lavan su poca ropita que tienen, tal vez no es mucho, pero se que con lo que les compartí dios me bendice con salud y trabajo, espero que con este video llegue a tocar sus corazones y puedan regalarles alguna frutitta o comidita o ropita, ellos som muy educados y se lo recibirán, bendiciones y compartan. #rappi #pedidosya #sanluis #lavictoria #ate