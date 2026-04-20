El “otro costo” del Mundial 2026: transporte por las nubes en Estados Unidos

El Mundial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, organizado por México, Canadá y Estados Unidos, se perfila como uno de los eventos con mayor afluencia turística en la historia. Para esta edición se espera la llegada de cerca de 6 millones de visitantes, de los cuales aproximadamente 1,2 millones se concentrarán en territorio estadounidense.

Este último contará con 11 ciudades sede a lo largo del país; sin embargo, una de las más relevantes será Nueva Jersey, ya que allí se encuentra el MetLife Stadium, con capacidad para 80.000 espectadores.

Este emblemático escenario será nada menos que el encargado de albergar la final del certamen. No obstante, en las últimas semanas ha surgido una creciente preocupación en torno a la logística de transporte.

La forma más sencilla para quienes se hospeden en Nueva York y deseen asistir al estadio es tomar un tren en un trayecto de apenas 14 kilómetros, que dura alrededor de 15 minutos, entre Penn Station y el MetLife Stadium.

El MetLife Stadium albergara 8 partidos del torneo. Foto: Anadolu via Getty Images

Sin embargo, los precios de estos boletos de ida y vuelta han aumentado considerablemente, para esa época podrían alcanzar los 150 dólares, cuando normalmente cuestan cerca de 13 dólares, es decir, más de 12 veces su valor habitual.

Además, se estima que cerca de 40.000 aficionados se verán obligados a usarlo porque el parqueadero del estadio estará cerrado, adicionalmente, el servicio de autobús también estará limitado y tendrá un costo de unos 80 dólares.

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Ante esto, funcionarios del NJ Transit indicaron a ABC News que el aumento de la tarifa se daba principalmente por el alto costo operativo que iba a tener transportar a los aficionados.

Según informaron iba a ser de unos 62 millones de dólares, de los cuales 14 fueron subsidiados de forma externa, el resto recae sobre los aficionados, en la compra de boletos.

Según Kris Kolluri, presidente y CEO de NJ Transit, el incremento tarifario es necesario para cubrir esos costos. “Esto no es especulación de precios”, dijo a los reporteros este viernes. “Simplemente tratamos de recuperar nuestros costos”.

Para el Mundial 2026 se tendrá disponibilidad de 5.000 espacios de estacionamiento en el American Dream Mall. Foto: Anadolu via Getty Images

No obstante, la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, criticó la medida y afirmó que la FIFA no está aportando recursos para el transporte. En un comunicado publicado en sus redes sociales, sostuvo: “La FIFA debería pagar los viajes. Pero si no lo hacen, no voy a permitir que estafen a Nueva Jersey”.

“Si no lo aprueban, no estaremos subsidiaremos a los titulares de entradas del Mundial a costa de los residentes de Nueva Jersey que dependen del transporte público de Nueva Jersey (NJ Transit) todos los días”, agregó.

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Sin embargo, esta no es la única ciudad que registra aumentos en los costos de transporte. En Boston, los boletos de autobús hacia el Gillette Stadium costarán 95 dólares, mientras que los de tren ascenderán a 80 dólares ida y vuelta, es decir, cuatro veces más que los 20 dólares habituales en días de partido.

En contraste, ciudades como Los Ángeles y Filadelfia anunciaron que mantendrán sin cambios las tarifas de transporte durante la Copa Mundial, gracias a subvenciones federales que suman 100 millones de dólares destinadas a las sedes.