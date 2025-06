El país latino menos visitado en 2024 y no es Cuba ni Venezuela

A la hora de viajar, los turistas normalmente prefieren visitar lugares conocidos, famosos y que cuentan con una amplia oferta turística, sin embargo, existen lugares en el mundo que son como tesoros escondidos, a los cuales no llegan los turistas, con bellos paisajes, una rica historia y la cultura casi intacta.

A nivel general, lo que hace que no sean tan visitados, es debido a su difícil acceso, o porque no cuentan con todas las comodidades para los viajeros. No obstante, algunas personas prefieren pasar sus vacaciones en lugares que ofrezcan más tranquilidad, silencio y desconexión.