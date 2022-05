El presidente de Rusia, Vladimir Putin, estaría sufriendo demencia, afirma exespía ruso

Recientemente se conoció que el presidente de Rusia tiene quebrantos de salud y esto cada vez toma más fuerza. En ese sentido, un exagente de la KGB advirtió que Vladimir Putin sufre de demencia en temprana etapa.

En una publicación del diario británico The Sun, el exespía ruso, Boris Karpichkov, señaló que además de la demencia “otro problema potencial podría ser, a juzgar por cómo se mueve, que Putin puede estar sufriendo las etapas iniciales de la enfermedad de Parkinson u otro trastorno grave causado por algún tipo de cáncer, un tumor cerebral, por ejemplo”, indicó.

Con respecto a otro de los síntomas de Putin es que “él ve literalmente a todos, incluidos los que están dentro de los servicios de seguridad rusos e incluso dentro de su círculo más cercano, como traidores”, señaló.

“Yo mismo no soy médico. (...) existe una gran preocupación de que Putin esté sufriendo numerosas afecciones de salud física, posiblemente debido a las lesiones deportivas durante su juventud”, concluyó.

“Mientras Putin permanezca en el poder, el mundo no será un lugar seguro”

Hasta 2003, Mikhail Khodorkovsky, exjefe de la compañía petrolera Yukos, fue considerado el hombre más rico de Rusia.

Hoy vive en Londres en el exilio después de cumplir una condena de diez años en su rol de crítico del presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien lo acusó de delitos financieros y lo envió a la cárcel por nueve años. Khodorkovsky es una de las voces más fuertes contra el Kremlin.

La revista ‘Forbes’ cita este martes una declaración de Khodorkovsky, durante una conferencia del Instituto Milken, en Beverly Hills (Estados Unidos), donde sentenció: “El mundo no será un lugar seguro mientras Putin permanezca en el poder”.

Khodorkovsky se ha referido a la guerra de Rusia contra Ucrania y ha dicho que “una persona saludable no comenzaría una guerra como esa”.

“Pero él (hablando de Putin) no es tan normal como para dejar de ser peligroso. Él es peligroso”, sostuvo Khodorkovsky, procesado en su momento por evasión de impuestos en los años 90.

En las frases que retoma Forbes, Khodorkovsky advierte sobre el pasado reciente de Putin, por cuenta de los conflictos en Chechenia, Georgia y ahora Ucrania. “Durante los últimos 20 años, Putin ha enfrentado sus problemas internos iniciando cuatro veces una guerra: en 1999, 2008, 2014 y ahora en 2022 (...) Si, después de que termine esta guerra, vas a facilitar su capacidad para rearmarse, solo obtendrás lo mismo una vez más”.

En su conferencia del Instituto Milken, Khodorkovsky dijo que la alternativa a la grave crisis es que Putin abandone el poder, aunque no de manera inmediata. “No necesariamente necesitamos que deje el poder ahora mismo, de inmediato. Esta es una estrategia de salida lo suficientemente adecuada para él”, dijo el oligarca ruso, quien también destacó el impacto que ha tenido para Rusia el bloqueo financiero impulsado desde Estados Unidos y la Unión Europea.

“El conflicto puede detenerse temporalmente con Putin involucrado (...) Pero el conflicto con Estados Unidos y Rusia no terminará mientras Putin esté en el poder”, sostuvo Khodorkovsky, según Forbes, quien recordó que su fortuna en 2004 ascendía a los 15.000 millones de dólares.

El oligarca ruso no dudó en calificar a Putin como “cualquier mafioso” y que busca “intimidar a quien sea que esté frente a él”.

En abril, en una entrevista con The Washington Post, Khodorkovsky les había pedido a los demás multimillonarios rusos, como los oligarcas Mikhail Fridman y Petr Aven, salir a denunciar abierta y públicamente a Putin. “Las figuras públicas no pueden irse en silencio y luego sentarse en silencio (...) Deberías acercarte al micrófono y decir que Putin es un criminal de guerra y que lo que está haciendo es un crimen, que la guerra contra Ucrania es un crimen. Di esto, y luego entenderemos que Putin no tiene control sobre ti”.

*Con información de Europa Press y la AFP.

