Mundo

El Vaticano intentó evitar una intervención militar de EE. UU. en Venezuela y negoció una salida pacífica para Nicolás Maduro

Días antes del gran golpe estadounidense en Venezuela, la Santa Sede ofreció una salida que al dictador no le convenció.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
18 de enero de 2026, 5:35 p. m.
El Vaticano propuso que Maduro se fuera a Rusia.
El Vaticano propuso que Maduro se fuera a Rusia. Foto: Laurie Chamberlain - Getty Images

El Vaticano confirmó que estuvo mediando entre Estados Unidos y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, para que este pudiera entregar el poder de una manera pacífica, previniendo el “derrame de sangre” y evitando que el país de Norteamérica entrara de manera violenta al territorio.

En la madrugada del sábado 3 de enero, las fuerzas armadas estadounidenses bombardearon Caracas y procedieron con la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes ahora comparecen ante la justicia en Nueva York, señalados de crímenes relacionados con el narcoterrorismo.

El cardenal Pietro Parolin celebra una misa en memoria del Papa Juan Pablo II con motivo del vigésimo aniversario de su muerte, en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, el 2 de abril de 2025
El cardenal Pietro Parolin confirmó la participación del Vaticano en una mediación. Foto: Anadolu via Getty Images

“Habíamos intentado lo que también apareció en algunos periódicos”, dijo el cardenal Pietro Parolin a los periodistas, en referencia al informe de The Washington Post publicado el 9 de enero que aseguró que la Santa Sede habría intentado convencer a las dos partes de proceder de manera pacífica.

“Siempre apoyamos una solución pacífica, pero también nosotros nos hemos encontrado ante un hecho consumado, ante una situación de hecho”, añadió Parolin a la prensa después de ofrecer una misa el pasado sábado, 17 de enero.

Noticias Estados Unidos

Trump defiende el despliegue de sus tropas en EE. UU.: “Están expulsando a algunos de los criminales más violentos del mundo”

Noticias Estados Unidos

El pago que confirma US$1.776 libres de impuestos para más de un millón de soldados

Mundo

Videos e imágenes muestran la magnitud de los incendios en el sur de Chile: casas calcinadas, cielo rojo y miles de evacuados

Noticias Estados Unidos

DHS de Estados Unidos declara a Venezuela ‘segura’ para el retorno de venezolanos, mientras mantiene advertencia de viaje a sus ciudadanos

Noticias Estados Unidos

Tercera ola del vórtice polar azota a Estados Unidos: frío extremo, cierres masivos y cientos de vuelos cancelados

Noticias Estados Unidos

Alerta militar en Minnesota: 1.500 soldados listos y crece la tensión con autoridades locales en medio de protestas

Noticias Estados Unidos

Tres objetos inusuales prohibidos en la basura: podrían costarle multas de miles de dólares o incluso la cárcel en Estados Unidos

Mundo

El papa León XIV recibió a la líder opositora venezolana María Corina Machado

Mundo

El Vaticano propuso una salida pacífica a Nicolás Maduro días antes del ataque de Estados Unidos en Caracas; el dictador no aceptó

Noticias Estados Unidos

Nueva York tiene nuevo arzobispo: papa León XIV lo designó tras renuncia de Timothy Dolan

Y luego expresó que la situación en el país del Caribe es de “gran incertidumbre” y resaltó su deseo de que “evolucione hacia la estabilidad, hacia una recuperación económica porque la situación es muy precaria, la gente sufre”.

Nicolás maduro
Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron capturados por EE. UU. a inicios de año. Foto: GC Images

El cardenal, que asume como secretario de Estado, aseguró que ahora “es necesaria una democratización del país”.

La Fundación Nobel fija su postura tras el regalo de la medalla que le hizo Machado a Trump y aclara las reglas del prestigioso premio

De acuerdo con los detalles que reveló el medio en mención, Parolin se habría reunido con Brian Burch, el embajador de Estados Unidos ante la Santa Sede, en la víspera de Navidad, el 24 de diciembre, para discutir un acuerdo que permitiría a Maduro escapar al exilio en Rusia.

The Washington Post se puso en contacto con fuentes cercanas al hecho para informar los detalles de la intervención del Vaticano.

Donald trump Presidente de Estados Unidos
Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: GETTY IMAGES

Sin embargo, los funcionarios de la Santa Sede no lograron convencer al dictador venezolano, quien permaneció en el país y sentenciaba de manera constante que nadie podría ingresar a su territorio; incluso provocaba a Estados Unidos para que procedieran con su captura, lo cual Donald Trump ya había amenazado desde semanas atrás.

Estados Unidos habría hablado en secreto con Diosdado Cabello meses antes de la captura de Nicolás Maduro. Revelan un informe exclusivo

Por su parte, el papa León XIV se ha manifestado frente a la situación en Latinoamérica. El pasado viernes, 16 de enero, en medio de una alocución frente al cuerpo diplomático del Vaticano, este pidió que se respete la voluntad del pueblo de Venezuela y que se busquen soluciones pacíficas y alejadas de “intereses partidistas”.

Más de Mundo

x

Trump defiende el despliegue de sus tropas en EE. UU.: “Están expulsando a algunos de los criminales más violentos del mundo”

Tener tropas en estos países insulares del Oceáno Pacífico ayudará a que la influencia de China no se expanda

El pago que confirma US$1.776 libres de impuestos para más de un millón de soldados

x

El Vaticano intentó evitar una intervención militar de EE. UU. en Venezuela y negoció una salida pacífica para Nicolás Maduro

x

Videos e imágenes muestran la magnitud de los incendios en el sur de Chile: casas calcinadas, cielo rojo y miles de evacuados

Migrantes venezolanos esperan su turno en un proceso migratorio en Estados Unidos, en medio del debate oficial sobre si Venezuela es un país seguro para el retorno.

DHS de Estados Unidos declara a Venezuela ‘segura’ para el retorno de venezolanos, mientras mantiene advertencia de viaje a sus ciudadanos

Nueva York

Tercera ola del vórtice polar azota a Estados Unidos: frío extremo, cierres masivos y cientos de vuelos cancelados

De acuerdo a la Ley de Inmigración y Nacionalidad, una de las formas de conseguir la ciudadanía americana es siendo parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos

Alerta militar en Minnesota: 1.500 soldados listos y crece la tensión con autoridades locales en medio de protestas

x

Tres objetos inusuales prohibidos en la basura: podrían costarle multas de miles de dólares o incluso la cárcel en Estados Unidos

María Corina Machado le dio su Premio Nobel al presidente Trump.

La Fundación Nobel fija su postura tras el regalo de la medalla que le hizo Machado a Trump y aclara las reglas del prestigioso premio

x

Chile declara estado de catástrofe por incendios forestales en el sur: más de 20.000 personas evacuadas y zonas pobladas afectadas

Noticias Destacadas