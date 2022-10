Elon Musk y la rutina de sueño de ocho personajes de éxito en Norteamérica

Elon Musk, CEO de la empresa de carros eléctricos Tesla y de SpaceX, empresa de fabricación aeroespacial, duerme cerca de seis horas al día. Musk tiene el hábito de dormirse más bien tarde, a 1:00 a.m. y se levanta en las mañanas a las 7:00 a.m.

Jeff Bezos, el fundador y CEO de Amazon.com y hoy fabricante aeroespacial con la empresa Blue Origin, especializada en desarrollar tecnologías para viajes espaciales, duerme también siete horas desde las 10:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. del día siguiente.

Bill Gates, el cofundador de Microsoft, desarrollador de software y hoy reconocido filántropo, llega hasta las siete horas también, pero aprovecha más las horas nocturnas. Gates duerme desde 12:00 a.m. hasta las 7 a.m. del día siguiente.

Ellen DeGeneres, una de las presentadoras de televisión más famosas en Estados Unidos por su programa de entrevistas The Ellen Degeneres Show, es de las que más horas dedica al sueño, llegando a un total de ocho. Degeneres se acuesta a las 11:00 p.m. y se levanta al día siguiente a las 7 de la mañana.

Barack Obama, expresidente de los Estados Unidos, no pasa de las seis horas durmiendo. Según su rutina, desde la 1:00 a.m. está durmiendo y a las 7:00 a.m. ya está de nuevo despierto.