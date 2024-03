Emmanuel Macron habla sobre la gran posibilidad del inicio de una guerra con Rusia, advirtiendo sobre la necesidad de prepararse

Emmanuel Macron, presidente de la República Francesa está transmitiendo la idea de que una guerra no es una ficción, no está lejos y es necesario prepararse para lo que pueda venir. Sin embargo, ha dejado claro que el conflicto no sería directamente entre Rusia y Francia. El mensaje más importante para el presidente de Francia es concienciar a la opinión pública sobre la posibilidad de una guerra en Europa, 80 años después. Por lo tanto, Europa está tomando conciencia de la posibilidad de un conflicto en suelo europeo.