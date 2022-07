Empresa colombiana quiere el semen del padre de Elon Musk

Foto: dpa/picture alliance via Getty I

La donación de esperma se ha convertido una de las alternativas para ayudar a quienes no pueden concebir, ya sea una mujer que no tiene pareja del sexo masculino o cuya pareja del sexo masculino es infértil. Sin embargo, este procedimiento no necesariamente está concebido para desarrollar una generación con las características genéticas que han hecho exitoso a una sola persona.

En entrevista exclusiva con el diario inglés, The Sun, Errol Musk, padre de Elon Musk, fundador de Tesla, SpaceX y The Boring Company, confesó que una empresa colombiana le está proponiendo recibir muestras de su esperma para embarazar a mujeres de altos recursos y así formar una generación de niños con las características exitosas de su hijo Elon Musk.

Errol de 76 años de edad, no entregó detalles de la empresa que le hizo el ofrecimiento, pero sí calificó de interesante la propuesta, resaltando que no hay necesidad de acudir al mismo Elon Musk para conseguir sus cualidades genéticas.

“Tengo una empresa en Colombia que quiere que done esperma para embarazar a mujeres colombianas de clase alta porque dicen: ¿Por qué ir a Elon cuando pueden ir a la persona real que creó Elon?”, señaló el padre del magnate.

Errol Musk aseguró que no descarta aceptar el ofrecimiento de la empresa colombiana.

También aseguró que empresa colombiana (de la cual no se conoce el nombre) no le ofreció dinero a cambio de su donación de semen, sino que le entregaría beneficios como viajes en primera clase y hospedaje en hoteles cinco estrellas.

Errol Musk le aseguró al diario británico que no descarta aceptar el ofrecimiento, esto basado en una particular visión sobre su misión en el mundo, además de su deseo de tener más hijos.

“Lo único para lo que estamos en la Tierra es para reproducirnos (...) Si pudiera tener otro hijo, lo haría. No veo ninguna razón para no hacerlo”, enfatizó Musk.

La donación de esperma se ha convertido una de las alternativas para ayudar a quienes no pueden concebir.

En 2018, Errol reveló que había dado la bienvenida a su hijo Elliot Rush, de cinco años, apodado Rushi, cuya madre es Jana Bezuidenhout, que es 42 años menor que él y que el mismo Musk había criado desde que ella tenía cuatro años.

Jana Bezuidenhout es hija de Heide Bezuidenhout que fue su esposa durante 18 años.

Hermanos de Elon

En los años 70 Errol Musk estuvo casado con la modelo Maye Haldeman Musk, fue ahí donde se dio el nacimiento de 3 de sus hijos (Elon, Kimbal y Tosca). Sin embargo, el número de hijos hoy en día se eleva a siete con tres mujeres diferentes.

Por su parte, Errol asegura que ha llegado más mujeres, argumentando que sus hijos son de él, lo cual no descarta, ya que confiesa haber tenido épocas de diferentes aventuras amorosas, en especial cuando vivió en Sudáfrica en la década de los 80.

“En estos momentos, hay como seis personas, mujeres que dicen que su hijo es mi hijo, obviamente, son unas oportunistas”, aseguró Musk al diario The Sun.

Errol Musk no sabe si su hijo Elon estaría de acuerdo con que donde semen a la empresa colombiana que le hizo la propuesta. Esto debido a que tienen una relación rota, ya que tuvieron una discusión hace años y desde entonces su contacto es nulo.