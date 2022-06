En Ciudad de Panamá fue asesinado el médico colombiano conocido como antipandemia

El controversial médico colombiano, con raíces en Buenaventura, Sammy Mancilla, mejor conocido como antipandemia, fue asesinado en la ciudad de Panamá cuando se dirigía en su carro hacia el aeropuerto.

Este galeno se hizo reconocido en gran parte del mundo por sus posiciones sobre la pandemia, así como también su ironía frente al proceso de vacunación contra la covid-19. Además, estuvo detenido por un presunto delito contra la salud pública.

El brutal asesinato se registró el pasado jueves 9 de junio, en la ruta al aeropuerto Internacional de Tocumen, a inmediaciones del hotel Crowne Plaza, a unos 22 kilómetros de Ciudad de Panamá.

Versiones preliminares indicaron que Mancilla, quien se movilizaba solo en una camioneta, marca Nissan Murano, siendo las 7:00 de la noche se encontraba detenido cuando unas personas desconocidas se acercaron a donde estaba la víctima y sin mediar palabra le dispararon y huyeron del sitio.

Se reporta asesinato del Doctor cirujano Sammy Mancilla, de 5 impacto de bala en vía al aeropuerto de Tocumen video @noticiadeleste pic.twitter.com/xWsRlO6NAh — Ramiro Rodríguez (@ramironoticias) June 10, 2022

Al parecer, los pistoleros, quienes posiblemente se movilizaban en una motocicleta, le habrían disparado cinco veces y producto del ataque murió en el acto. Hasta el momento, las autoridades panameñas no tienen claridad sobre la procedencia ni móviles de este crimen que estremeció a miles de sus seguidores en redes sociales.

“Médico antipandemia y luchador fue asesinado de cinco tiros en Panamá, mientras se dirigía al aeropuerto!!. Q.E.P.D y gracias por su lucha Doctor!!!”, es uno de los comentarios en Twitter por el asesinato del colombiano.

Como los medios oficiales en vez de informar usaron el asesinato del Dr Mancilla para inventar, tengo que aclarar algunas cosas, Sammy Mancilla era una persona que ayudó a muchos aquí sin cobrar ni un solo centavo por sus consultas en línea q quien lo necesitara en esta pandemia — farmaceuticoactivo (@farmaceuticoac1) June 11, 2022

De este médico se conoce que en agosto del año pasado visitó al Valle del Cauca, en Colombia. Además, estuvo en España y Holanda. Sin embargo, el 23 de diciembre, Mancilla, quien se encontraba nuevamente en Ciudad de Panamá, fue detenido en una vivienda de Brisas del Golf y fue presentado ante un Juzgado de Garantías por la Fiscalía Regional de San Miguelito.

Mediante la audiencia se le imputó cargo por el delito Contra la Salud Pública y por orden de allanamiento en su casa fueron hallados medicamentos que contaban con sus registros sanitarios, pero que, según disposiciones ministeriales de Panamá, tienen restricción, esto debido a un médico solo puede mantener en su poder una cantidad determinada de muestras.

Según lo mencionaron medios panameños, en su momento, ante el procedimiento de medida cautelar apelada por la Procuraduría, se le prohibió salir de la provincia de Panamá y del país, además se le retuvo su pasaporte y se le prohibió mantener y usar redes.

Sin embargo, fue dejado en libertad horas después tras una apelación por su abogado, donde indicó que según las autoridades panameñas se inventaron un allanamiento de drogas y armas, quien sostuvo que Mancilla almacenaba todos los medicamentos que los de ‘La Resistencia’ regalaban a la gente pobre, según publicó el medio critica.com.pa.

Como si fuera poco, el colombiano se mantuvo fuera de las redes sociales por los últimos meses, allí era reconocido por su postura donde rechazaba la vacunación obligatoria contra la covid-19 y además hablaba sobre “la pandemia del pánico mediático”.

En sus redes sociales reposa comentarios como: “hacer la vacunación a sanitarios obligatoria es un debate estéril y que crea desconfianza en la sociedad, y esa medida es de dudosa aplicabilidad ‘desde el punto de vista legal’ (Manuela García, vicepresidenta segunda) del OMC España”.

El 24 noviembre de 2021, tras su paso por Holanda, dijo: “Tenía un récord en días que no usaba una mascarilla hasta que me la exigió el operador del Bus aquí en Ámsterdam. Apenas íbamos siete personas, pero el covid anda suelto como vaca loca”.

Apenas íbamos 7 personas pero el covid anda suelto como vaca loca 🙊 pic.twitter.com/kv7m9ojSfG — Dr.Sammy Mancilla 🇨🇴🇵🇦 (@MDSAMMYMANCILLA) November 24, 2021

“Sigo sin vacuna y no me considero Anti Vac, he recorrido varios países de la UE donde los brotes están a su máximo nivel, estando expuesto ante personas infectadas y no he tenido una reinfección por exposición”, publicado el 16 de diciembre de 2021.