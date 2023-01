En medio de las protestas que vive Venezuela contra el Gobierno, España anuncia que tendrá de nuevo embajador en el país

El diplomático Ramón Santos Martínez entregó este martes 24 de enero las cartas credenciales como nuevo embajador de España en Venezuela, un cargo que se encontraba vacante desde el año 2020, por las tensiones diplomáticas surgidas entre España y el Gobierno de Nicolás Maduro.

Venezuela: va una semana de protestas, cada vez sale más gente a las calles a manifestarse contra los bajos salarios - Foto: REUTERS

¿Qué pasó con el embajador de España en 2020?

El Gobierno español había nombrado el pasado 27 de diciembre embajador en Venezuela, tras dos años sin representante.

España se unió al medio centenar de países que respaldaron al opositor Juan Guaidó, que en 2019 se autoproclamó presidente interino invocando entonces su condición de jefe del Parlamento, luego de considerar “fraudulenta” la reelección de Maduro en 2018.

Muchas de las personas que han protestado en Venezuela en los últimos días son empleados públicos. - Foto: REUTERS

A finales de diciembre de 2020 el Gobierno español removió a su embajador en Caracas de la época, Jesús Silva, sin nombrar un sucesor. Silva había sido acusado por Maduro de facilitar la salida a España a Leopoldo López, del ala radical de la oposición venezolana.

Nombramiento

Imágenes transmitidas por Venezolana de Televisión, el canal gubernamental, mostraron la llegada de Santos Martínez al palacio presidencial de Miraflores donde fue recibido con un pasillo de honor para posteriormente reunirse con el mandatario venezolano.

“Recibí las Cartas Credenciales por el Embajador designado del Reino de España ante Venezuela, Ramón Santos Martínez. Continuamos estrechando y profundizando lazos de cooperación y respeto. ¡Sigamos avanzando!”, publicó más tarde Maduro en Twitter.

Recibí las Cartas Credenciales por el Embajador designado del Reino de España ante Venezuela, Ramón Santos Martínez. Continuamos estrechando y profundizando lazos de cooperación y respeto. ¡Sigamos avanzando! pic.twitter.com/lVXDGLTa5V — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) January 24, 2023

Santos Martínez ocupaba desde noviembre de 2021 el puesto de encargado de Negocios en Venezuela, la más alta representación diplomática en el país desde, que quedó vacante el cargo de embajador.

Santos Martínez también fue embajador de España en Panamá, entre los años 2015 a 2019 y en Bolivia, entre 2008 a 2012. Además, estuvo destinado en las embajadas de España en Washington, Bruselas Unión Europea y Quito.

El último embajador de España en Venezuela estuvo hasta diciembre de 2020, de donde fue retirado tras acusaciones de Maduro de facilitar la salida a España al opositor Leopoldo López. - Foto: getty Images / Bloomberg

Protestas en Venezuela

Las calles de Caracas y otras ciudades de Venezuela se han visto invadidas por empleados, especialmente trabajadores del sector público, que piden un aumento de salarios. Los bajos salarios, que pueden llegar a ser de $7 dólares mensuales, es decir cerca de 31.000 pesos colombianos al mes y la constante pérdida del valor adquisitivo de la moneda que actualmente se está usando, el bolívar digital, son los principales motivos por los que los venezolanos salgan a las calles.

“Maduro no seas descarado, tú si te llenas la panza... mira como estamos nosotros, sin zapatos, sin comida. Nuestros viejos no tienen medicamentos, carajo. No tengo cómo llevarle un pollo a mi mamá”, manifestó -visiblemente conmovido- un hombre, en un video difundido en redes sociales y añadió: “No tengo nada por ustedes, váyanse y déjennos tranquilos”.

Otras imágenes muestran a quienes marchan compartiendo carteles con mensajes como: “Trabajar y trabajar y no me alcanza ni pal sudor, de tanto aguantar hambre tengo hambre en el corazón”.

Aunque en Venezuela ha habido protestas en distintos momentos durante los más de 20 años que lleva el chavismo en el poder, la particularidad de estas nuevas manifestaciones es que incluyen a distintos tipos de trabajadores a los habituales. Muchos de ellos son empleados públicos e incluso algunos medios han registrado la participación de miembros de las fuerzas militares.

Los valores de los sueldos en Venezuela son bajos comparados prácticamente con cualquier país del mundo. Los pensionados han sido de los que más presencia han hecho en las marchas, muchos de ellos manifestando que salarios de $6 dólares al mes, alrededor de 27.000 pesos, están demasiado distanciados de lo que necesitan para la canasta básica, un valor que se ubica en $371 dólares mensuales.

Las protestas se han caracterizado por qué la gente bota billetes en el suelo, lo que muestran el poco valor de la moneda local.

Con información de AFP